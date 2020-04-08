前Fed主席柏南克：美國經濟本季料萎縮30% 不會V型復甦

美國聯準會（Fed）柏南克周二表示，美國經濟本季可能萎縮30%甚至更多，因遏制疫情擴散的居家令打擊商業活動，經濟恐怕需要幾年時間才能復原 。

柏南克在布魯金斯學會一次線上活動中表示，「總體而言，今年對經濟來說有可能是非常糟糕的一年。」不過他強調，到目前為止，財政和貨幣政策方面的因應相當不錯，但還需要更多措施。他認為不會出現「 V型」復甦。

「我們可以做一些事情來重啟經濟，可能是大規模重啟，但我認為，在信心大大增強之前，經濟不會恢復到較正常的狀態…要確保重啟經濟不會讓危機捲土重來。」

儘管如此，他表示，照歷史來看，這次復甦所需的時間會比2007-2009年金融危機之後短得多。他預測，「美國經濟將會復甦，幾年內，這段經歷只會留下很小的印記。」

柏南克表示，目前超過90%的美國人除必要事務外均待在家中，企業關閉或大幅縮減營運，數百萬人已失業，且可以疫苗還要等最少一年才能問世，經濟低迷持續的時間和深度大致取決於疫情演變的趨勢。

他表示，「如果我們能遏制疫情，經濟肯定會迅速反彈。」不過他又說，更有可能的是，經濟活動只能逐漸重啟，且如果疫情復發，景氣可能又得放緩。

他認為，Fed可以繼續擴大資產負債表，並根據需要提供其他計畫，以保持市場運轉和銀行放貸。通過發債來籌集資金的財政救援計劃，在疫情繼續擴散的情況下，對於維持生存也十分重要。上述救援計劃是企業和個人的生命線。

他也說，疫情或將留下部分永久性的創傷，包括如果許多小企業永遠不能復甦，可能導致行業集中程度提高，行業參與者減少；消費者因擔心另一場危機到來而持續保持謹慎；以及包括郵輪在內的觀光業發生變化。

他表示，這將是一段「非常艱難和可怕的時期」。不過，他強調，「如果一切順利，一兩年後，我們的處境應該會好很多。」