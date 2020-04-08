台積電下跌0.5% 隨費半和美股下跌
台積電ADR周二收盤跌0.5%，隨美股和費城半導體指數大漲。
台積電ADR收盤跌0.25美元報49.72美元，較台北交易股票溢價5.80%。
費城半導體周二轉跌0.5%。
美國股市震盪走低，標普500指數由盤中最高3.5%漲勢轉而翻黑，投資人尚待確認主要國家新冠疫情是否開始緩解。國際油價尾盤跌幅加劇，也拖累美股。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數收盤下跌0.2%至2,659.41點。道瓊股票平均指數下跌26.13點，跌幅0.1%，收在22,653.86點。那斯達克綜合指數下跌0.3%至7,887.260點。
台灣加權股價指數昨天大漲177.65點收9,996.35點。台積電漲2.7%，收283.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 60.67 +4.95 61.70 -1.67
中華電 CHT 108.37 +0.42 107.50 0.81
台積電 TSM 299.41 -0.50 283.00 5.80
聯電 UMC 13.85 +0.44 14.15 -2.12
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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