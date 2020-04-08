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川普斥WHO以中國大陸為中心 可能不再投資

台積電下跌0.5% 隨費半和美股下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二收盤跌0.5%，隨美股和費城半導體指數大漲。

台積電ADR收盤跌0.25美元報49.72美元，較台北交易股票溢價5.80%。

費城半導體周二轉跌0.5%。

美國股市震盪走低，標普500指數由盤中最高3.5%漲勢轉而翻黑，投資人尚待確認主要國家新冠疫情是否開始緩解。國際油價尾盤跌幅加劇，也拖累美股。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數收盤下跌0.2%至2,659.41點。道瓊股票平均指數下跌26.13點，跌幅0.1%，收在22,653.86點。那斯達克綜合指數下跌0.3%至7,887.260點。

台灣加權股價指數昨天大漲177.65點收9,996.35點。台積電漲2.7%，收283.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.67 +4.95 61.70 -1.67

中華電 CHT 108.37 +0.42 107.50 0.81

台積電 TSM 299.41 -0.50 283.00 5.80

聯電 UMC 13.85 +0.44 14.15 -2.12

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 標普

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