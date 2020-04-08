台積電下跌0.5% 隨費半和美股下跌

奧地利和丹麥周一（6日）宣布放寬封城的具體計畫，成為第一批重新開放社會的歐洲國家，比利時、法國、西班牙甚至義大利等歐洲國家也在考慮放寬部分限制。但在前景不明朗之際，各國仍步步為營。

2020-04-07 23:35