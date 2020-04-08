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國際原油又崩9%至25美元以下 市場擔心減產不足

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格跌至本月初以來的最低價位，因投資人懷疑全球最大產油國是否能達成減產的協議，以抵消冠狀病毒爆發帶來的前所未有的需求損失。紐約金價倫敦市場貴出每英兩50美元，而平時只有幾美元，在上一輪恐慌剛剛過去兩周之際，人們重燃對更多動盪的擔憂。銅價近三周來首度回到每噸5,000美元以上，因礦山關閉減少了供應，而某些新冠疫情嚴重的地區顯示有所緩解的跡象。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價崩跌9%

原油價格跌至本月初以來的最低價位，紐約原油期貨下跌了9%，扭轉了早盤的漲勢。

知情人士透露，沙烏地和俄羅斯正在試圖敲定減產協議的條款，OPEC +則計劃於周四舉行會談，20國集團能源部長的會議定於周五舉行。

美國政府估計，第2季全球石油需求將比去年同期下降每日1,220萬桶。

CIBC Private Wealth Management的高級交易員Rebecca Babin表示，「有人擔心，OPEC+減產協議不足或不夠快，無法阻止庫存增加。」

美國原油期貨重回每桶25美元以下，5月交割西德州中級原油（WTI）期貨在紐約市場收盤下跌2.45美元至每桶23.63美元。布蘭特原油6月交割期貨每桶下跌1.18美元至31.87美元。

●紐約倫敦黃金價差再次擴大

大西洋兩岸通常亦步亦趨的金價再次出現分歧，在上一輪恐慌剛剛過去兩周之際，人們重燃對更多動盪的擔憂。

周二，紐約金價比倫敦市場貴出每英兩50美元，而平時只有幾美元。這一價差被視為衡量期貨合約轉為實物現貨的成本。

大約兩周前發生了類似的分化，因為冠狀病毒危機中斷了供應鏈並導致航班取消，在4月期貨合約即將可以交割之際令市場擔憂紐約金條短缺。

最後，包括摩根大通在內的銀行提供了更多黃金，交易所庫存升至滿足交割需求綽綽有余的水平。

然而，價差的再度擴大表明，投資人依然擔心供應干擾，即使當前主力期貨合約的交割時間（6月）還很早。

InfiniGold Pty Ltd執行長Jon Deane說，都是供應物流的問題。當幾周內有更多提煉廠復工時，預計價差將回落，至少恢復到更正常水平。

紐約時間下午1:31，Comex 6月黃金期貨下跌0.6%，結算價每英兩1,683.70美元。倫敦現貨金價大約為1,649美元。

* AxiCorp Ltd.首席全球市場策略師Stephen Innes：黃金期貨換實物的

成本仍然很高，表明市場仍然吃緊

●銅價回到5,000美元以上

倫敦金屬交易所銅價一度上漲4.7%，因風險偏好上升、股市也在上漲。

義大利周一報告新增病例為近三周最低，而德國周二報告新增康復病例首次超過新增確診病例，進一步說明封鎖措施開始見效。

在需求前景改善的同時，由於這場公共衛生危機，全球供應受到干擾。

巴拿馬下令First Quantum Minerals Ltd.一家銅礦暫時關閉。尚比亞政府表示，不同意嘉能可將不賺錢的Mopani銅礦將停產3個月。 這些因素加大了銅精礦供應的不確定性。

倫敦時間下午5:51，LME銅上漲3.2%，結算價每公噸5,040美元。

紐約 倫敦 金價

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