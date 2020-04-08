標普500指數震盪走低 投資人評估主要國家疫情趨勢

美國股市震盪走低，標普500指數由盤中最高3.5%漲勢轉而翻黑，投資人尚待確認主要國家新冠疫情是否開始緩解。國際油價尾盤跌幅加劇，也拖累美股。

標普500指數盤中一度觸及較3月23日低點高20%的水平，達到技術上的牛市門檻。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數收盤下跌0.2%至2659.41點。道瓊股票平均指數下跌26.13點，跌幅0.1%，收在22653.86點。那斯達克綜合指數下跌0.3%至7887.260點。

TIAA的全球市場總裁Chris Gaffney表示，「我們將感到市場表現得非常波動，這種雲宵飛車式的行情還會繼續出現，底部將再次面臨考驗。」

紐約州新增新冠病例連續三個交易日下滑，市場樂觀預測疫情可能終於要接近峰值。美國衛生官員表示，新冠病毒疫情造成的死亡人數可能比最近預測的要少。

富國銀行投資研究所全球市場策略師Scott Wren說：「市場在疫情方面看到了一些好消息。我們知道聯準會（Fed）已經祭出了大量刺激措施，財政刺激措施也即將落實。」

石油價格跌至本月初以來的最低水平，原因是投資人懷疑全球主要產油國能否達成一項足以抵消需求下滑影響的減產協議。

能源股和材料股是表現最好的類股，美國過去一個月推出的大規模財政和貨幣刺激措施幫助在今日大部分時間提振了風險意願。

儘管如此，油價跌勢加劇，美國原油期貨結算價跌逾9%，因供應增加，且投資人降低了對主要產油國迅速達成減產協議的預期。投資者還準備迎接未來幾周不斷惡化的經濟數據和企業業績。

恐慌指標波動率指數（VIX）從近幾日觸及的12年高點穩步回落，但波動性料將維持高位，因預計企業公布第1季財報，並制定更急進的保持現金的計畫。

分析師如今預料，標普500指數成份股公司第1季獲利將從1月1日預計的增加6.3%轉為下降6.4%。

埃克森美孚上漲1.9%，哈里伯頓上漲1.6%，幫助能源類股在原油價格下跌的情況下繼續走高。