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樂觀僅一日行情！美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美股7日回吐900點漲幅，收盤下跌。美聯社
美股7日回吐900點漲幅，收盤下跌。美聯社

華爾街才剛看好新型冠狀病毒疫情正在改善，股市7日卻回吐所有漲幅，收盤下跌。

道瓊工業平均指數下跌26.13點或0.12%收2萬2653.86點，盤中最高一度上漲937.25點或4.1%。史坦普500指數下跌4.27點或0.16%收2659.41點，盤中一度漲逾3%。那斯達克綜合指數下跌25.98點或0.33%收7887.26點，盤中也曾大漲3%。

部分投資人認為，從2周前市場低點反彈超過20%之後，股票價格可能已經克服新冠病毒封鎖對第2季之後經濟造成的重大壓力。

高盛首席股票策略師柯斯汀(David Kostin)指出：「由從今天所處位置來看，下跌的風險大於上升的機會。」「我只想提醒大家，2008年第4季出現過許多不同幅度的漲勢，我稱之為熊市反彈，其中有幾次幾乎到20%，但直到2009年3月市場才觸底。」

早盤股市大漲，投資人因疫情似乎好轉而感到樂觀。

美國最近幾天新增病例數似乎已從最近的高峰開始下降。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布該州單日死亡人數創新高，但也表示住院治療人數正在放緩。在受災最嚴重的兩個國家中，義大利和西班牙的新增病例數也在減少。

在亞洲，南韓連續第二天報告不到50例新感染病例。中國則是自1月開始每日更新以來，4月6日首度沒有出現新的死亡病例。這兩個亞洲國家是疫情爆發初期感染率激增的國家之一，第一例病例報告來自中國。

不過，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，全球受災最嚴重的美國病例數仍高達38.6萬例，至少有1萬人死亡。

股票仍處於熊市區域，史指較歷史高點下跌約20%。華爾街許多人士認為，由於新冠病毒的爆發事實上已經關閉全球經濟，股票並未完全反映潛在的企業獲利崩潰。

“My concern right now is avoiding a depression,” said , CEO of Lake Avenue Financial CEO查勒奇安(Alex Chalekian)表示，「我現在只在乎是否能避開經濟蕭條。如果史指跌至2000點我也不會驚訝。」

他說，「其間會出現許多投資機會，我們必須好好掌握。但在此同時，目前還不急著重返股市。」

不過，Truist/SunTrust Advisory首席市場策略師勒納(Keith Lerner)表示，在觸及3月下旬低點後，市場的隨意拋售已達峰值。

他說：「這是任何類型觸底過程的第一步。」「然後，市場將開始出現差異化；會出現贏家和輸家，而不再是全面下跌。」

疫情 華爾街 義大利

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