疫情趨緩歐美主要股市齊漲 準備進入牛市

拜疫情趨緩所賜，歐洲主要股市7日延續前一日的漲勢，開高走高，而且自上月的低點至今已漲約20%。美國標普500指數同日也走強，離前月低點也漲逾20%，如果收盤可維持此漲勢，就要準備進入牛市。

歐洲Stoxx Europe 600指數7日午盤漲2.9%，從3月的低點漲逾18%，其中19種類股齊漲，在這波股災中受創尤深的旅遊及休閒產業股大漲9%。景氣循環股也表現亮眼，汽車業者和銀行業者都漲逾5%。德、法、義等西歐股市全面上揚，比起3月中旬的低點漲幅不是已經超過20%，就是逼近這個門檻，準備進入牛市。

美股同樣表現亮眼，標普500指數7日午盤前漲1.2%，比3月23日的低點上漲20%，如果至收盤漲勢維持住甚至擴大，就符合進入牛市的定義。

隨新冠肺炎疫情在歐洲各國趨緩，丹麥和澳洲等國開始放寬封鎖措施，投資人也變得更樂觀。