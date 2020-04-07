再捐千萬美元抗疫 蘋果「斗內」女神卡卡的公益演唱會

自新冠肺炎疫情爆發以來，蘋果公司已經捐贈數千萬美元幫助全球抗議，這回為了響應流行巨星女神卡卡（Lady Gaga）策劃的「One World: Together at Home」公益演唱會，據悉又掏出1,000萬美元。

AppleInsider報導，女神卡卡在今夜秀（The Tonight Show）居家訪談系列，和主持人法隆（Jimmy Fallon）談及響應新冠病毒團結應對基金（COVID-19 Solidarity Response Fund）特別活動，卡卡已集結知名明星和音樂家在18日參與全球直播的大型公益演唱會，一同聲援前線醫療人員。法隆、吉米金摩（Jimmy Kimmel）及荷伯（Stephen Colbert）將擔任主持人。

在訪談過程中，一直為活動籌款的卡卡提議用FaceTime打電話給庫克。當卡卡請庫克確認先前討論的捐贈金額時，庫克表示很榮幸能參與其中。法隆事後公布確切捐贈金額為1,000萬美元，在蘋果等科技企業的大力贊助下，該活動目前已籌款3,500萬美元。

女神卡卡策劃的「One World: Together at Home」，是與世界衛生組織（WHO）和全球公民組織合作，參與名人包括英國搖滾巨星艾爾頓強（Elton John）、怪奇比莉（Billie Eilish）、披頭四樂團成員保羅·麥卡尼（Paul McCartney）等眾多明星。

蘋果將在太平洋時間4月18日下午5點直播演唱會。蘋果不遺餘力資助全球抗疫，3月表示對全球捐款額已達1,500萬美元，兩周後對中國大陸的捐款又翻倍至700萬美元。

庫克日前表示，蘋果已透過全球供應鏈取得2,000萬片口罩，供前線醫護人員使用；在合夥供應商的幫助下，蘋果每周也生產100萬具塑膠防護面罩。