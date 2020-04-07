擠下美國 中國成為國際專利申請龍頭
聯合國今天指出，中國去年成為國際專利申請的全球龍頭，擠下雄踞霸主地位逾40年的美國。
聯合國旗下世界智慧財產權組織（WorldIntellectual Property Organisation，WIPO）表示，中國在2019年提出5萬8990件國際專利申請，相較於美國的5萬7840件。
世界智慧財產權組織秘書長葛里（Francis Gurry）發表聲明說：「透過世界智慧財產權組織，中國已快速成長為國際專利申請的龍頭，突顯創新重心長期移轉向東方的趨勢。」
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