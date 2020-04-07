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歐盟財長會談 尋求通過5,400億歐元經濟振興方案

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
歐盟財長7日舉行視訊會議，商談緩解經濟衝擊的各項措施。路透
歐盟財長7日舉行視訊會議，商談緩解經濟衝擊的各項措施。路透

歐元區各國財長7日舉行視訊會議，尋求就總規模高達5,400億歐元的一系列措施達成共識，以緩解新冠疫情對經濟的衝擊。

疫情導致經濟下滑的程度，可能超越經濟大蕭條。值此關鍵時刻，歐盟希望弭平內部歧見。若協商進展順利，各國領導人可望本周稍晚舉行會談，並簽署同意相關措施。

目前獲得普遍支持的措施之一，是同意歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」（ESM）提供相當於歐元區國內生產毛額（GDP）2%的貸款（2,400億歐元），給所有成員國。這些貸款的撥發沒有太多條件，主要用於疫情相關支出。

不過，包括荷蘭、奧地利在內的北方鷹派政府向來主張，這些資金的核發與否，應依據較長期的財政穩健狀；因此，這項提案仍可能引發激辯。

另外一項可能達成協議的計畫，是成立泛歐擔保基金（pan-European Guarantee Fund），由歐洲投資銀行（EIB）管理，可動用逾2,000億歐元的流動資金，供歐元區的中小企業借貸。

第三項準備商談的計畫，是支持歐盟執委會的提案，由市場上籌措1,000億歐元資金，歐盟27國政府提供250歐元擔保。這筆資金將用於補貼勞工的工資，讓企業只需減少工時，不需裁員。

歐元區 疫情

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