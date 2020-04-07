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新增病例數減少 美股早盤續漲900點

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新冠肺炎新增病例數減少 美股早盤續漲900點

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
受全球各地出現新冠肺炎疫情持續傳出正面消息激勵，美股7日早盤續揚，道瓊工業指數大漲900點或4%、標普500指數和那斯達克綜合指數漲幅也接近3%。美聯社
受全球各地出現新冠肺炎疫情持續傳出正面消息激勵，美股7日早盤續揚，道瓊工業指數大漲900點或4%、標普500指數和那斯達克綜合指數漲幅也接近3%。美聯社

受全球各地出現新冠肺炎疫情持續傳出正面消息激勵，美股7日早盤續揚，道瓊工業指數大漲900點或4%、標普500指數和那斯達克綜合指數漲幅也接近3%。

一連串正面的消息激勵股市續漲：南韓連二日新增確診病例低於50例；自中國大陸元月開始更新每日數據以來，6日無新增死亡病例；美國數據顯示每日新增病例數趨於穩定，部分視之為美國疫情已進入高峰的初步跡象。

疫情 新冠肺炎 美股

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