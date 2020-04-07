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分析師：美股漲幅多大 操之在「赤裸」投資人手中

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
「赤裸牛仔」Robert John Burck上月下旬戴口罩在紐約時報廣場表演。分析師認為，美股近期漲幅多大，取決於滿手持股且未做避險的「赤裸」投資人會不會反手賣出。美聯社
「赤裸牛仔」Robert John Burck上月下旬戴口罩在紐約時報廣場表演。分析師認為，美股近期漲幅多大，取決於滿手持股且未做避險的「赤裸」投資人會不會反手賣出。美聯社

股市投資難就難在獨排眾議、逆勢操作。目前華爾街最盛行的做法，是趁新冠肺炎確診病例數減緩時奮勇買進，從近幾日義大利、西班牙、法國、德國及美國紐約新增病例出現觸頂下滑跡象激勵美股勁揚，即可見一斑。

但技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在財經新聞網站MarketWatch撰文指出，美國股市近期漲幅會有多大，不是看確診人數而定，而是取決於兩點：一是「赤裸投資人」（naked investors）怎麼做，二是何時傳出新冠肺炎疫苗和療法將問世的好消息。

艾羅拉說，所謂「赤裸投資人」，指的是在美股漲到顛峰時持股滿檔的投資人，許多人是利用融資來買股票，而且選擇「赤裸」而行，即投資組合完全未做避險措施，就像寒冬出門時沒穿衣服似的。

他引用「Arora Report」蒐集到的資料說，「赤裸投資人」至今大致上仍完全光溜溜、沒有避險防護，他們仍堅信美股總是會上漲，所以最佳策略是持股滿檔。

艾羅拉指出，1987年美股崩盤、2000年科技股泡沫爆破和2008年金融海嘯的資料顯示，這類「赤裸投資人」一直硬撐到股市後來強勁反彈20%到30%後，才因為虧損縮小而喘了一口氣，開始反手賣出。

他預言，一旦這些投資人收復部分失土，開始轉買為賣，美股跌幅將會擴大，除非有新冠肺炎疫苗或藥物研發成功的好消息傳出。

艾羅拉提醒投資人，最猛的漲勢往往發生在空頭市場，在市況隨新冠疫情牽動的此刻，買進股票前務必做好避險措施，且應提防「赤裸投資人」反手賣出。

他指出，「赤裸投資人」集中買進兩群股票：大型科技股如蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft），以及半導體股如超微（AMD）、輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）。因此，要觀察「赤裸投資人」開始拋售持股的 重要線索，不妨緊盯這六支股票的相對強弱指標（RSI）。

新冠肺炎 美股 疫苗

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