本田汽車也放無薪假 在美1萬名員工休到本月底

本田汽車（Honda Motor）已開始讓在美國的約1萬名員工放無薪假，原因是疫情已衝擊本田的美國生產營運。

日經新聞報導，最新措施將影響本田在俄亥俄州、阿拉巴馬州與其他州的五座工廠。本田在美國總共聘用2萬名員工，多數將放無薪假直到4月底。

本田是最新一家因應疫情而調整人力的汽車廠。日產汽車也暫時解聘在美國的1萬名人力，另一家車廠則延後支付薪資。

本田在美國的工廠已從3月23日起停工。該公司2019年在美國生產120萬輛汽車。