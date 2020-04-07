本田汽車也放無薪假 在美1萬名員工休到本月底
本田汽車（Honda Motor）已開始讓在美國的約1萬名員工放無薪假，原因是疫情已衝擊本田的美國生產營運。
日經新聞報導，最新措施將影響本田在俄亥俄州、阿拉巴馬州與其他州的五座工廠。本田在美國總共聘用2萬名員工，多數將放無薪假直到4月底。
本田是最新一家因應疫情而調整人力的汽車廠。日產汽車也暫時解聘在美國的1萬名人力，另一家車廠則延後支付薪資。
本田在美國的工廠已從3月23日起停工。該公司2019年在美國生產120萬輛汽車。
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