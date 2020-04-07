許多主要跨國公司延後廣告刪減行銷預算 對疫情沒轍

財經網站CNBC報導，受新冠肺炎疫情衝擊，全球許多跨國企業正延後刊登廣告，並刪減廣告預算。

世界廣告主協會（WFA）7日發布的報告顯示，約81%的受訪大型廣告客戶正延後刊登廣告。WFA的成員包括安布英博（AB InBev）、 Airbnb、帝亞吉歐（Diageo）、萊雅（L'Oreal）、聯合利華（Unilever）和Visa，這些成員每年共計投入570億美元的廣告經費。

超過57%的受訪大型廣告客戶表示，受疫情衝擊，已大幅或略為刪減預算。34%的成員將廣告活動延後了一、兩個月，6％的成員表示無限期延後廣告活動。不過，也有19%的受訪成員說，目前疫情並未影響推動行銷活動的時間。

根據WFA，雖然許多大型廣告客戶已延後原訂的宣傳活動，但如今他們正推出新的宣傳來因應疫情。半數受訪成員若非已推出新廣告，就是將要推出新廣告；29%受訪成員計畫推出新廣告。

儘管如此，疫情可能仍會對廣告業帶來沉重打擊。分析師認為，美國廣告業可能損失近260億美元，而全球最大的廣告集團WPP和IPG皆已撤回今年度的財測。