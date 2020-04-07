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日產傳在美裁員約1萬人 延長停工至4月底
日經新聞報導，日產汽車（Nissan）正在美國裁員1萬名員工，幾乎是日產在美的所有人力，原因是該公司在當地的汽車工廠自3月中來已經暫時停工。此外，一些工廠也出現延後支付薪資的情況。
報導指出，日產在田納西州的汽車與引擎工廠，以及在密西西比州汽車工廠的員工將受到裁員影響。田納西州廠生產休旅車、房車與電動車。密西西比州廠則生產休旅車與商用車輛。
日產在美三座工廠的生產已從3月20日開始停工，最初的計畫是停工至4月6日。然而隨著疫情擴散尚未停歇，日產決定延長停工至4月底。
受到影響的約1萬名員工被裁員後，將不會獲得日產支薪，不過報導指出，日產若重啟生產，將重新雇用這些員工。這些員工在這段失業期間也將領取失業救濟金。
日產也計劃針對英國廠約6,000名員工進行大規模裁員，也會針對位於西班牙巴塞隆納廠的約3,000名員工裁員。
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