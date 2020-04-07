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火箭隊老闆尋求借入15%高利貸 拯救餐飲賭場帝國

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
德州億萬富豪、火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）正尋求以至少15％利率，籌措更多貸款拯救自家餐飲與賭場事業。圖／路透
德州億萬富豪、火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）正尋求以至少15％利率，籌措更多貸款拯救自家餐飲與賭場事業。圖／路透

在新冠疫情肆虐之際，德州億萬富豪、火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）正尋求籌措更多貸款，以便讓自己的賭場與餐廳王國在疫情持續封鎖下，到年底還能維持運作。

知情人士透露，費爾提塔正為自家Landry's公司旗下的金磚賭場酒店與數百家餐廳尋求2.5億美元新貸款，而且為可能的貸款方提出至少15%的貸款利率。

這筆貸款的到期期限為2023年10月，目前由投資銀行Jefferies金融集團安排中，是費爾提塔鞏固資金流動性的槓桿操作之一。新冠疫情已導致旅遊與休閒產業幾乎停擺，也使得費爾提塔的事業暫時關閉，燃燒現金，數萬名員工被迫放無薪假。

一名消息人士表示，Landry's公司已全額動用現有的3億美元信用額度，費爾提塔也為事業挹注5,000萬美元的自有資金。

消息人士說，根據與投資人的初步討論，這筆貸款提供的條件是利率比基準的倫敦銀行同業拆款利率（Libor）高14個百分點，且兌美元貼現約96美分。這會讓整體收益率高於15%。根據彭博資訊彙整的資料，如此的利差在美國破產公司除外的槓桿貸款市場中是有史來最高的。

消息人士表示，費爾提塔把這筆新貸款視為是購買一份昂貴保單，以因應自家企業到年底前都還無法重新開張的假設情況。

疫情 賭場

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