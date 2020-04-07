亞馬遜、沃爾瑪貨都掃光 還能去哪網購？

隨著新冠肺炎疫情的加劇，居家隔離的人口也愈來愈多；為了避免外出，網購也成為民生最主要的休閒活動之一。

現在網購平台出現供不應求的現象，全球最大線上購物網站亞馬遜(Amazon)，和連鎖超市沃爾瑪(Walmart)，不論網路訂單或實體商品都被民眾一搶而空，亞馬遜甚至暫停運送所有非必要性商品。

儘管如此，除了上述兩家購物網站，民眾還是可以到不同的購物網站上找到想要的商品。

若你是因為疫情開始在家工作的人，你對3C類的電子產品如網路攝影機或筆電的需求可能提高，百思買(Best Buy)、目標百貨(Target)、Office Depot、B&H、Newegg等購物網站，都能提供你需要的產品。

疫情期間為了保持社交距離，許多民眾也避免去健身房運動，因此居家健身也開始成為一種新興潮流。

體育用品銷售業者如迪克體育用品(Dicks Sporting Goods)、Academy、Bass Pro Shops、Cabela`s、Moosejaw等為了趕上這波銷售潮，除了提供部分商品優惠之外，消費特定金額以上還能享有免運的服務。

如果你真的迫切需要醫療物資，但又不想等太久的時間，也可以到Walgreens、CVS、RiteAid、TheOnlineDrugStore、OverstockDrugStore等網路商店，消費一定金額以上也能享有免運服務。

至於居家方面如裝飾品、廚房或衛浴用品等，除了漫長的出貨時程，加上倉儲空間可能以必要性商品為主，這些非必要性商品可能在主流的網購平台上也將面臨缺貨。