快訊

「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

直播／確診個案降低！台灣今增3確診全境外移入 累計376例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜、沃爾瑪貨都掃光 還能去哪網購？

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合6日電

隨著新冠肺炎疫情的加劇，居家隔離的人口也愈來愈多；為了避免外出，網購也成為民生最主要的休閒活動之一。

現在網購平台出現供不應求的現象，全球最大線上購物網站亞馬遜(Amazon)，和連鎖超市沃爾瑪(Walmart)，不論網路訂單或實體商品都被民眾一搶而空，亞馬遜甚至暫停運送所有非必要性商品。

儘管如此，除了上述兩家購物網站，民眾還是可以到不同的購物網站上找到想要的商品。

若你是因為疫情開始在家工作的人，你對3C類的電子產品如網路攝影機或筆電的需求可能提高，百思買(Best Buy)、目標百貨(Target)、Office Depot、B&H、Newegg等購物網站，都能提供你需要的產品。

疫情期間為了保持社交距離，許多民眾也避免去健身房運動，因此居家健身也開始成為一種新興潮流。

體育用品銷售業者如迪克體育用品(Dicks Sporting Goods)、Academy、Bass Pro Shops、Cabela`s、Moosejaw等為了趕上這波銷售潮，除了提供部分商品優惠之外，消費特定金額以上還能享有免運的服務。

如果你真的迫切需要醫療物資，但又不想等太久的時間，也可以到Walgreens、CVS、RiteAid、TheOnlineDrugStore、OverstockDrugStore等網路商店，消費一定金額以上也能享有免運服務。

至於居家方面如裝飾品、廚房或衛浴用品等，除了漫長的出貨時程，加上倉儲空間可能以必要性商品為主，這些非必要性商品可能在主流的網購平台上也將面臨缺貨。

新冠肺炎 網購 亞馬遜 沃爾瑪

延伸閱讀

注意！以防疫之名行騙 賣口罩詐騙案暴增近千件

彰銀挺防疫 網購口罩回饋多

戶戶送 無預警撤出台灣

法律櫥窗／網購7天鑑賞期 小心有例外

相關新聞

走在包浩斯之城 深入德紹一探影響蘋果、Ikea設計的反骨魂

沒有一個設計浪潮，能夠像包浩斯（Bauhaus）這樣，影響力如此無遠弗屆。

亞馬遜、沃爾瑪貨都掃光 還能去哪網購？

隨著新冠肺炎疫情的加劇，居家隔離的人口也愈來愈多；為了避免外出，網購也成為民生最主要的休閒活動之一。

川普：若OPEC要求減產 美國必須做出決定

美國總統川普周一（6日）表示，如果石油輸出國家組織（OPEC）要求美國減產石油，「我們將必須做那樣的決定。」他認為，市場...

OPEC+減產恐不敵需求下滑 油價大跌 黃金創七年來最高

原油三個交易日來首次下跌，因有跡象顯示美國最大的貯油基地日益面臨庫存過剩狀況，而且市場擔心即將召開的產油國會議達不成足以...

美眾院議長裴洛西表示 下一波刺激計畫規模至少1兆美元

美國眾議院議長裴洛西在一場未公開的電話會議上告訴民主黨同僚，美國國會為新冠肺炎疫情危機期間支持美國經濟推出的下一個刺激法...

新增病例數趨緩 美股三大指數大漲逾7％

由於美國新型冠狀病毒病例新增數量似乎正在放緩，美國股市從上周的大跌中反彈。

美企保留現金 停買庫藏股

新冠肺炎疫情從3月起在美國擴散以來，希爾頓、雪佛龍、摩根大通、AT&T等大企業都中止庫藏股購買計畫，以保留更多現金應不時之需，且國會剛通過的刺激經濟計畫也限制企業買回股票。這不僅將使美股少了一大支柱，也將使股價更加動盪。

富豪大失血 每人一天少18億

大陸知名富豪身價調查機構—胡潤研究院6日發布報告指出，全球前100大企業家在新冠肺炎疫情爆發後的2、3月，財富大減人民幣2.6兆元（約新台幣11兆元），相當於過去兩年半所創造的財富在兩個月內人間蒸發，平均每人每天財富減損約新台幣18億元。

全球車廠 恐損失千億美元

歐美各大車廠為保護員工且因應需求下滑，上個月起已陸續關閉廠房。分析師表示，若這些工廠持續關閉到4月底，營收損失預料將超過1,000億美元。

五國疫情趨緩 股市振奮

美國、英國、法國、西班牙及義大利等五大新冠肺炎重災區的疫情出現減緩跡象，激勵全球股市勁揚，美股早盤大漲逾1,000點，歐洲主要股市指數漲2%-4%，印尼、南韓及菲律賓等股市更步入牛市。

星國刺激經濟 提高薪資補貼

新加坡政府為減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，公布規模51億星元（36億美元）的第三輪經濟刺激計畫。若再加上前兩輪刺激方案，星國推出的刺激措施總額已逼近600億星元，相當於國內生產毛額（GDP）的12%。

Fed救市 每秒砸100萬美元

全球央行已放寬對銀行約5,000億美元的資本控管，以協助其減輕新冠肺炎疫情的衝擊。美國聯準會（Fed）在過去兩周更以每秒逾100萬美元的速度買進資產，資產負債表可能在今年底前升破9兆美元。

熱門新聞

從對著人喊Coronavirus 紐約人對戴口罩的態度變了

櫻花妹戴蕾絲口罩引暴動！日內衣大廠助產口罩獲好評

傳英相強生用呼吸器 發言人回應了

美歐肺炎疫情出現緩和跡象 美股早盤大漲900點

OPEC+減產恐不敵需求下滑 油價大跌 黃金創七年來最高

二戰時期指揮塔竟成千萬高級住宅 「透明客廳」引網暴動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。