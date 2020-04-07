快訊

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖付三張支票繳清了

避險大咖艾克曼轉為看多 加碼押注星巴克與波克夏

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
富豪避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）。（圖／路透）
富豪避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）。（圖／路透）

富豪避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）上月才表示「地獄來臨中」，但現在已開始轉為看多。

他的潘興廣場資本管理在6日發布的年報中，艾克曼表示政府為防止疫情擴散，積極採用的封鎖措施與居家令顯然正在收到效果，這代表他對疫情擴散的最糟恐懼可能不會實現。艾克曼說，他也對全球各國近期通過的財政刺激措施感到振奮。

艾克曼在潘興廣場的年報中表示：「以上述所有理由而言，我們對股市和信用市場的看法轉為更加正面。」

這和艾克曼上個月接受美國財經媒體CNBC專訪時，含淚請求美國全國封鎖30天以減緩疫情呈現出不同景象。當時飯店類股股價所剩無幾，包括他的基金所投資的希爾頓全球酒店集團。

儘管如此，艾克曼的避險基金表現不錯，他在2月時無視最初想要清算投資組合部位的想法，改為選擇投入2,700萬美元押注信用利差會擴大，此舉讓艾克曼大賺26億美元，首季報酬率達3.3%，相較下，全球股市在同期間慘遭血洗。

艾克曼利用這筆報酬再投資於股價大受衝擊的企業，包括重新投資星巴克，價值約7.3億美元，以及提高對巴菲特的波克夏公司持股，持股增加39%。

艾克曼還加碼對居家修繕龍頭Lowe's的持股提高46%、對希爾頓全球酒店集團的持股增加34%，同時加碼漢堡王母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）與醫療用品業者安捷倫科技（Agilent），現金部位比率則從14%調高至18%。

疫情 信用 希爾頓 星巴克 波克夏

延伸閱讀

股神大賣兩檔航空股

巴菲特減持兩大航空股 新冠疫情讓航空業陷空前危機

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

眼明手快跑在病毒前 他把2,700萬美元變成26億！

相關新聞

走在包浩斯之城 深入德紹一探影響蘋果、Ikea設計的反骨魂

沒有一個設計浪潮，能夠像包浩斯（Bauhaus）這樣，影響力如此無遠弗屆。

川普：若OPEC要求減產 美國必須做出決定

美國總統川普周一（6日）表示，如果石油輸出國家組織（OPEC）要求美國減產石油，「我們將必須做那樣的決定。」他認為，市場...

OPEC+減產恐不敵需求下滑 油價大跌 黃金創七年來最高

原油三個交易日來首次下跌，因有跡象顯示美國最大的貯油基地日益面臨庫存過剩狀況，而且市場擔心即將召開的產油國會議達不成足以...

美眾院議長裴洛西表示 下一波刺激計畫規模至少1兆美元

美國眾議院議長裴洛西在一場未公開的電話會議上告訴民主黨同僚，美國國會為新冠肺炎疫情危機期間支持美國經濟推出的下一個刺激法...

新增病例數趨緩 美股三大指數大漲逾7％

由於美國新型冠狀病毒病例新增數量似乎正在放緩，美國股市從上周的大跌中反彈。

美企保留現金 停買庫藏股

新冠肺炎疫情從3月起在美國擴散以來，希爾頓、雪佛龍、摩根大通、AT&T等大企業都中止庫藏股購買計畫，以保留更多現金應不時之需，且國會剛通過的刺激經濟計畫也限制企業買回股票。這不僅將使美股少了一大支柱，也將使股價更加動盪。

富豪大失血 每人一天少18億

大陸知名富豪身價調查機構—胡潤研究院6日發布報告指出，全球前100大企業家在新冠肺炎疫情爆發後的2、3月，財富大減人民幣2.6兆元（約新台幣11兆元），相當於過去兩年半所創造的財富在兩個月內人間蒸發，平均每人每天財富減損約新台幣18億元。

全球車廠 恐損失千億美元

歐美各大車廠為保護員工且因應需求下滑，上個月起已陸續關閉廠房。分析師表示，若這些工廠持續關閉到4月底，營收損失預料將超過1,000億美元。

五國疫情趨緩 股市振奮

美國、英國、法國、西班牙及義大利等五大新冠肺炎重災區的疫情出現減緩跡象，激勵全球股市勁揚，美股早盤大漲逾1,000點，歐洲主要股市指數漲2%-4%，印尼、南韓及菲律賓等股市更步入牛市。

星國刺激經濟 提高薪資補貼

新加坡政府為減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，公布規模51億星元（36億美元）的第三輪經濟刺激計畫。若再加上前兩輪刺激方案，星國推出的刺激措施總額已逼近600億星元，相當於國內生產毛額（GDP）的12%。

Fed救市 每秒砸100萬美元

全球央行已放寬對銀行約5,000億美元的資本控管，以協助其減輕新冠肺炎疫情的衝擊。美國聯準會（Fed）在過去兩周更以每秒逾100萬美元的速度買進資產，資產負債表可能在今年底前升破9兆美元。

各國搶物資 醫療貿易大亂

新冠肺炎疫情持續蔓延，促使各國政府大搶口罩、呼吸器、手套、藥物等防疫物資，甚至實施出口限制措施，擾亂了全球規模將近6,000億美元的醫療貿易。

熱門新聞

從對著人喊Coronavirus 紐約人對戴口罩的態度變了

櫻花妹戴蕾絲口罩引暴動！日內衣大廠助產口罩獲好評

傳英相強生用呼吸器 發言人回應了

美歐肺炎疫情出現緩和跡象 美股早盤大漲900點

OPEC+減產恐不敵需求下滑 油價大跌 黃金創七年來最高

二戰時期指揮塔竟成千萬高級住宅 「透明客廳」引網暴動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。