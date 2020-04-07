避險大咖艾克曼轉為看多 加碼押注星巴克與波克夏

富豪避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）上月才表示「地獄來臨中」，但現在已開始轉為看多。

他的潘興廣場資本管理在6日發布的年報中，艾克曼表示政府為防止疫情擴散，積極採用的封鎖措施與居家令顯然正在收到效果，這代表他對疫情擴散的最糟恐懼可能不會實現。艾克曼說，他也對全球各國近期通過的財政刺激措施感到振奮。

艾克曼在潘興廣場的年報中表示：「以上述所有理由而言，我們對股市和信用市場的看法轉為更加正面。」

這和艾克曼上個月接受美國財經媒體CNBC專訪時，含淚請求美國全國封鎖30天以減緩疫情呈現出不同景象。當時飯店類股股價所剩無幾，包括他的基金所投資的希爾頓全球酒店集團。

儘管如此，艾克曼的避險基金表現不錯，他在2月時無視最初想要清算投資組合部位的想法，改為選擇投入2,700萬美元押注信用利差會擴大，此舉讓艾克曼大賺26億美元，首季報酬率達3.3%，相較下，全球股市在同期間慘遭血洗。

艾克曼利用這筆報酬再投資於股價大受衝擊的企業，包括重新投資星巴克，價值約7.3億美元，以及提高對巴菲特的波克夏公司持股，持股增加39%。

艾克曼還加碼對居家修繕龍頭Lowe's的持股提高46%、對希爾頓全球酒店集團的持股增加34%，同時加碼漢堡王母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）與醫療用品業者安捷倫科技（Agilent），現金部位比率則從14%調高至18%。