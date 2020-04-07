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市場混亂局勢是否已舒緩？美元是最佳觀察指標

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
專家認為，觀察美元的漲跌是可判斷市場混亂是否正在緩解的最佳方式。（圖／路透）
專家認為，觀察美元的漲跌是可判斷市場混亂是否正在緩解的最佳方式。（圖／路透）

隨著新冠病毒對全球經濟的影響加劇，一些專家認為，要判斷市場混亂情況是否正在舒緩，觀察美元的漲跌會是最好的方式。

華爾街專家有一籃子工具可衡量金融市場現在的風險程度與壓力程度，像是VIX指數與遠期利率協議和隔夜利率交換（FRA-OIS）的利差。不過美元在此時此刻做為基準指標更理想，因為更為簡單直觀，而且重要。

疫情恐慌與美元實際流動性短缺的情況下，全球央行和投資人都在囤積美元，這讓美元就像核磁共振成像（MRI）一樣，可讓人看清市場情勢究竟有多糟。

扮演全球央行中的央行角色的國際清算銀行（BIS）已總結說，美元是銀行風險的關鍵指標。在上個月全球流動性吃緊的最糟時期，各種機構都在爭搶美元融資，帶動美元匯率飆漲。隨著壓力提高，彭博美元現貨指數在截至3月23日曾連續十天上漲。

聯準會後來採取新的流動性措施以供應市場所需的美元，美元失去動能並走貶。不過，彭博美元現貨指數上周四（2日）和周五又竄升，反映經濟數據報告顯示美國首次申領失業救濟金人數與失業率飆高。緊接著美元又在本周一（6日）回軟，因市場看好在部分疫情嚴重地區的新冠疫情死亡數可能減緩。

洛杉磯基金業者TCW集團分析師David Loevinger表示：「市場變得混亂時，大家都在瘋搶美元融資，因此美元比起典型的避險貨幣，會是衡量系統性壓力的更佳指標。」

David Loevinger說，就連日圓、瑞郎這類傳統避險貨幣在上個月「市場壓力最大期間」的表現也不如美元。

美元除了做為全世界的主要準備貨幣，多數全球企業也採美元做生意，包括黃金在內的商品也是以美元計價。當上個月流動性吃緊時，飽受壓力的國際投資人搶進可用於做為擔保品的美元計價資產，同時賣掉各類其他資產。

美國銀行（BofA）首席投資策略師Michael Hartnett表示：「美元走貶將代表更正面的經濟展望。」他表示，美元指數若回落至96以下，將意味已度過麻煩時期。

美元指數7日盤中報100.625，遠高於3月9日寫下的今年低點94.65。

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