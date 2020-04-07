金價繼續上攻 觸及7年多新高
投資人預期新冠病毒疫情對經濟的損害加大、大國將推出更多刺激方案，推升黃金期貨價格繼續走高，觸及7年多新高；現貨與期貨價差拉大。新加坡早盤黃金期貨一度上漲2.9%，報每英兩1,742.60美元，是2012年11月以來最高。現貨也上漲0.3%，報每英兩1,665.85美元。
摩根大通執行長戴蒙說，新冠病毒疫情將會帶來巨大的經濟低迷，雖然風險資產因為目前疫情稍有緩解而有反彈，用來避險的黃金需求依然暢旺。
澳盛銀行（ANZ）在報告中說：「儘管疫情減緩燃起些許希望，市場疑慮仍在，避險資產有強勁需求。」ANZ表示，這種論點是戴蒙的意見，戴蒙認為疫情將導致很嚴重的經濟衰退。
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