三星電子財報優於預期 證明半導體業在疫情下超抗跌
三星電子公布第1季營業利益優於預期，新冠肺炎疫情導致全球上千萬民眾待在家中，卻推升資料中心所用晶片的訂單。如此表現可見三星電子目前暫未受疫情太大影響，令人看好科技股將是相較抗跌的類股。
三星電子今天開盤股價大漲3%。
第1季營業利益為6.4兆韓元（52億美元），優於彭博調查分析師意見原估的6.18兆韓元。營收增至55兆韓元。此為初報數字，淨利和個別事業的業績要等到本月稍後才會公布。
Hana金融投資公司的 Claire Kyung Min Kim說：「新冠肺炎疫情爆發以來，半導體在防禦類股居於領先地位。在下游產業，資料中心和企業／教育用PC需求紮實。」
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