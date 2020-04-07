台積電ADR大漲6.2% 溢價預告開盤不漲也難

新冠肺炎疫情從3月起在美國擴散以來，希爾頓、雪佛龍、摩根大通、AT&T等大企業都中止庫藏股購買計畫，以保留更多現金應不時之需，且國會剛通過的刺激經濟計畫也限制企業買回股票。這不僅將使美股少了一大支柱，也將使股價更加動盪。

2020-04-07 00:41