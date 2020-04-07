台積電ADR大漲6.2% 溢價預告開盤不漲也難
台積電ADR周一收盤大漲6.2%，隨美股和費城半導體指數大漲。
台積電ADR收盤漲2.91美元美元報49.97美元，較台北交易股票溢價多達9.6%。
費城半導體周一狂漲10.4%。美國股市創下近兩周最大漲幅，全球幾個疫情最嚴重地區均出現新增病例成長放緩的情況。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數狂漲1,627.46點，漲幅7.7%，報22,679.99點，為逾三周來最高水平，漲幅創下近兩周來最大。標普500指數上漲7%，報2,663.68點，漲幅為近兩周來最大。那斯達克綜合指數上漲7.3%，收於近四周來最高點7913.238點，漲幅為近兩周最大。
台灣加權股價指數昨天漲155.11點收9,818.74點。台積電漲1.5%，收275.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 58.01 +7.26 58.80 -1.35
中華電 CHT 108.28 +0.90 108.00 0.26
台積電 TSM 301.93 +6.18 275.50 9.59
聯電 UMC 13.84 +7.51 14.10 -1.87
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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