OPEC+減產恐不敵需求下滑 油價大跌 黃金創七年來最高

原油三個交易日來首次下跌，因有跡象顯示美國最大的貯油基地日益面臨庫存過剩狀況，而且市場擔心即將召開的產油國會議達不成足以抵消需求萎縮影響的減產協議。黃金創下了七年來的最高收盤價，因投資人尋求避險以防經濟進一步放緩。銅和大多數其它工業金屬上漲，因歐美疫情出現緩解的跡象。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創兩周最大跌幅

原油三個交易日來首次下跌，紐約原油期貨收跌8%，此前一度暴跌11%。

據Genscape估計，奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加了580萬桶。如果周三美國能源信息管理局(EIA)公佈的報告確認這個數據，將是2004年有紀錄以來最大一周增幅。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow說：「庫欣將在未來四到六周滿負荷運轉，因此，庫欣價格將承受壓力，生產商將設法把產出的原油從庫欣轉移到德州海灣。」

Lipow表示，交易商還擔心周四OPEC+會議不會達成足以抵消需求下滑影響的減產協議，新冠疫情影響下，每日需求減少2,500萬至3,000萬桶。

西德州中級原油（WTI）5月期貨合約結算價跌2.26美元，至每桶26.08美元。

布蘭特原油6月期貨價格下跌3.1%，結算價報每桶33.05美元。

●黃金創7年新高

黃金創下了七年來的最高收盤價，因投資人尋求避險以防經濟進一步放緩。

金價一度上漲3.2%，連續三日攀升；摩根大通大通執行長戴蒙周一對股東說，疫情最低程度也可能導致一次「糟糕的經濟衰退」。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch稱，鑒於冠狀病毒對經濟的影響，黃金還有更大的上漲空間， 「消息面表明，可能會有進一步上漲空間。」

紐約時間下午1：30，6月交割黃金期貨價格上漲2.9%，收於每英兩1,693.90美元，這是自2012年12月以來主力合約的最高收盤價。

●銅價走高

倫敦市場銅期貨一度上漲1.8%，在上周打破五周連跌後進一步擴大漲幅。收盤上漲0.9%，結算於每噸4,884美元。