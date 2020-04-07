道瓊狂飆逾1,600點 創近2周最大漲幅 歐美疫情出現緩和

美國股市創下近兩周最大漲幅，全球幾個疫情最嚴重地區均出現新增病例成長放緩的情況。

標普500指數尾盤漲至盤中高點，收盤上漲7%，至3月13日以來最高水準。 紐約州州長郭謨表示，紐約州的新增死亡數字表明疫情可能已在高位附近回穩。此外，義大利新增死亡病例創下近三周來最低，法國出現疫情好轉的早期跡象，新增病例數量似乎趨於穩定。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數狂漲1,627.46點，漲幅7.7%，報22,679.99點，為逾三周來最高水平，漲幅創下近兩周來最大。標普500指數上漲7%，報2,663.68點，漲幅為近兩周來最大。那斯達克綜合指數上漲7.3%，收於近四周來最高點7913.238點，漲幅為近兩周最大。

Penn Mutual Asset的首席投資官Mark Heppenstall表示， 「現在還不能說我們肯定已經轉危為安，但似乎是一個好兆頭。」

美股最後10分鐘拉大漲幅。Visa 、微軟和蘋果等科技股尾盤大漲拉抬大盤。

道瓊工業指數30檔成分股全部上漲，標普500指數11個類股也悉數上漲。受到重創的零售和旅遊股漲幅最大。Kohl's、Nordstrom、嘉年華和萬豪國際集團均上漲了至少19%，不過這四家公司的股價今年以來仍下跌了50%以上。

Visa大漲12%，蘋果上漲8.7%，微軟上漲7.4%。

「看到市場像今天這樣飆升，儘管基本面將持續下滑，但市場正從谷底遠望， 看好六個月後情況會好轉，」CFRA Research紐約首席投資策略師Sam Stovall說：「他們在底部放眼望去，看到了很多可怕的消息，但基本上都在說，我們會捱得過去。」

波音大漲19.5%，而今年表現最好之一的科技股和防禦性公用事業股均攀升逾8%。

被稱為華爾街恐懼指數的CBOE波動率指數(VIX)降至兩周來最低，但仍處於較高水準。在2007-08年金融危機期間，即使在波動率指數驟降後，標普500指數也花了幾個月的時間才觸底。

路孚特IBES數據顯示，隨著航空、奢侈品和工業等部門的需求降低，預計標普500指數成份股企業獲利將在2020年出現萎縮，第1季和第2季利潤將下降。目前預測顯示，第一季獲利或較去年同期下降6%。

Versace母公司Capri Holdings飆升25.9%，該公司表示，預計將在6月1日後恢復門店營業，並稱將暫時裁掉其在北美的所有7,000名員工。

Zoom下跌4.1%，因投資人對其數據隱私問題存有疑慮，且財力雄厚的對手導致競爭加劇。