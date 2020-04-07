道瓊狂飆逾1,600點 創近2周最大漲幅 歐美疫情出現緩和

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美股最後10分鐘拉大漲幅。Visa 、微軟和蘋果等科技股尾盤大漲拉抬大盤。美聯社
美股最後10分鐘拉大漲幅。Visa 、微軟和蘋果等科技股尾盤大漲拉抬大盤。美聯社

美國股市創下近兩周最大漲幅，全球幾個疫情最嚴重地區均出現新增病例成長放緩的情況。

標普500指數尾盤漲至盤中高點，收盤上漲7%，至3月13日以來最高水準。 紐約州州長郭謨表示，紐約州的新增死亡數字表明疫情可能已在高位附近回穩。此外，義大利新增死亡病例創下近三周來最低，法國出現疫情好轉的早期跡象，新增病例數量似乎趨於穩定。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業平均指數狂漲1,627.46點，漲幅7.7%，報22,679.99點，為逾三周來最高水平，漲幅創下近兩周來最大。標普500指數上漲7%，報2,663.68點，漲幅為近兩周來最大。那斯達克綜合指數上漲7.3%，收於近四周來最高點7913.238點，漲幅為近兩周最大。

Penn Mutual Asset的首席投資官Mark Heppenstall表示， 「現在還不能說我們肯定已經轉危為安，但似乎是一個好兆頭。」

美股最後10分鐘拉大漲幅。Visa 、微軟和蘋果等科技股尾盤大漲拉抬大盤。

道瓊工業指數30檔成分股全部上漲，標普500指數11個類股也悉數上漲。受到重創的零售和旅遊股漲幅最大。Kohl's、Nordstrom、嘉年華和萬豪國際集團均上漲了至少19%，不過這四家公司的股價今年以來仍下跌了50%以上。

Visa大漲12%，蘋果上漲8.7%，微軟上漲7.4%。

「看到市場像今天這樣飆升，儘管基本面將持續下滑，但市場正從谷底遠望， 看好六個月後情況會好轉，」CFRA Research紐約首席投資策略師Sam Stovall說：「他們在底部放眼望去，看到了很多可怕的消息，但基本上都在說，我們會捱得過去。」

波音大漲19.5%，而今年表現最好之一的科技股和防禦性公用事業股均攀升逾8%。

被稱為華爾街恐懼指數的CBOE波動率指數(VIX)降至兩周來最低，但仍處於較高水準。在2007-08年金融危機期間，即使在波動率指數驟降後，標普500指數也花了幾個月的時間才觸底。

路孚特IBES數據顯示，隨著航空、奢侈品和工業等部門的需求降低，預計標普500指數成份股企業獲利將在2020年出現萎縮，第1季和第2季利潤將下降。目前預測顯示，第一季獲利或較去年同期下降6%。

Versace母公司Capri Holdings飆升25.9%，該公司表示，預計將在6月1日後恢復門店營業，並稱將暫時裁掉其在北美的所有7,000名員工。

Zoom下跌4.1%，因投資人對其數據隱私問題存有疑慮，且財力雄厚的對手導致競爭加劇。

標普 紐約 疫情

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全球車廠 恐損失千億美元

歐美各大車廠為保護員工且因應需求下滑，上個月起已陸續關閉廠房。分析師表示，若這些工廠持續關閉到4月底，營收損失預料將超過1,000億美元。

五國疫情趨緩 股市振奮

美國、英國、法國、西班牙及義大利等五大新冠肺炎重災區的疫情出現減緩跡象，激勵全球股市勁揚，美股早盤大漲逾1,000點，歐洲主要股市指數漲2%-4%，印尼、南韓及菲律賓等股市更步入牛市。

下個受害者 新興國GDP蒙塵

在亞洲、歐洲及北美的已開發經濟體接連遭受新冠肺炎疫情重創後，新興經濟體可能成為下一位受害者，新興經濟體今年國內生產毛額（GDP）預估平均將下滑1.5%，為70年來首見。

封鎖效應 全球陷通縮夢魘

世界多國採取封鎖措施以遏制新冠疫情擴散，導致原油、銅、飯店、餐廳外賣的價格全面下跌，正在全球掀起一波「通膨減緩」（disinflation）的巨大浪潮，可能短暫把全球經濟拖入危險的通縮領域，將是全球經濟數十年來首度陷入通縮。

富豪大失血 每人一天少18億

大陸知名富豪身價調查機構—胡潤研究院6日發布報告指出，全球前100大企業家在新冠肺炎疫情爆發後的2、3月，財富大減人民幣2.6兆元（約新台幣11兆元），相當於過去兩年半所創造的財富在兩個月內人間蒸發，平均每人每天財富減損約新台幣18億元。

美企保留現金 停買庫藏股

新冠肺炎疫情從3月起在美國擴散以來，希爾頓、雪佛龍、摩根大通、AT&T等大企業都中止庫藏股購買計畫，以保留更多現金應不時之需，且國會剛通過的刺激經濟計畫也限制企業買回股票。這不僅將使美股少了一大支柱，也將使股價更加動盪。

星國刺激經濟 提高薪資補貼

新加坡政府為減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，公布規模51億星元（36億美元）的第三輪經濟刺激計畫。若再加上前兩輪刺激方案，星國推出的刺激措施總額已逼近600億星元，相當於國內生產毛額（GDP）的12%。

Fed救市 每秒砸100萬美元

全球央行已放寬對銀行約5,000億美元的資本控管，以協助其減輕新冠肺炎疫情的衝擊。美國聯準會（Fed）在過去兩周更以每秒逾100萬美元的速度買進資產，資產負債表可能在今年底前升破9兆美元。

各國搶物資 醫療貿易大亂

新冠肺炎疫情持續蔓延，促使各國政府大搶口罩、呼吸器、手套、藥物等防疫物資，甚至實施出口限制措施，擾亂了全球規模將近6,000億美元的醫療貿易。

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