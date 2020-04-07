新增病例數趨緩 美股三大指數大漲逾7％

由於美國新型冠狀病毒病例新增數量似乎正在放緩，美國股市從上周的大跌中反彈。

道瓊工業平均指數上漲1627.46點或7.73%收2萬2679.99點。史坦普500指數上揚175.03點或7.03%收2663.68點。那斯達克綜合指數上漲540.15點或7.33%收7913.24點。

波音上漲19.47%，領漲道指。雷神科技、美國運通和Visa分別上漲11%以上。史指由公用事業、材料和科技類股領漲，所有類股均上漲7%以上。Nordstrom、科爾和梅西百貨等零售股票也大幅上漲。

數據顯示，美國每天的新冠病毒新增病例數呈放緩趨勢，讓投資人感到鼓舞，儘管要確定這會持續多久還為時過早。根據約翰霍普金斯(Johns Hopkins)的最新統計，2日新增約3萬新病例，3日有3萬2100例，4日有3萬3260例，然後5日減緩至只有2萬8200例。

川普政府5日也指出，住院率也趨於穩定，有助於抬高華爾街情緒。與此同時，紐約州5日報告有594例新增死亡案例，少於4日的630例，這是與冠狀病毒相關的每日死亡人數首次出現下降。

Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)在給客戶的報告中說：「最新數據表明，紐約州可能比州長葛謨最樂觀的估計還要提早達到高峰。」「隨著人們對美國醫療危機的了解更加深入，特別是在推測全國高峰的可能性方面，我們認為買家現在已經進場了。」

歐洲死亡率的下降也給美國帶來一些希望，相信美國也將很快接近頂峰，並且社效隔離措施正在奏效。

在受災最嚴重的國家如義大利和西班牙，死亡率和新感染率的上升速度明顯放緩，引發全球股市的積極動能，歐洲Stoxx 600上漲3.7%。史指也從3月23日的低點反彈超過21%。道指同期已反彈超過24%。

但是，截至目前為止，美國仍是確診病例最多的國家，超過33萬例。美國總統川普4日警告，「將會有很多人死亡」，並指出美國在對抗新冠病毒方面正面臨「最艱困的一周」。

Chaikin Analytics CEO查金(Marc Chaikin)說，「如果幸運地出現有效的治療方法，就會有大量的資本獲利機會。對我來說，資本保全比資本獲利更重要。」「利用上周出現的熊市大漲來籌集足夠的現金，即可承受進一步的下跌而不會感到恐慌。」

在關鍵會議延後之後，石油價格仍在下跌。西德州中質原油期貨(WTI)下跌8%，至每桶26.08元。

OPEC與俄羅斯的會議原定於6日舉行，但熟悉內情消息人士指出，它「很可能」改至9日舉行。

由於沙烏地阿拉伯領導的OPEC和俄羅斯未能就減產達成協議，而新冠病毒的全球傳播削弱了對石油的需求前景，今年來原油大跌，WTI已下跌逾半。