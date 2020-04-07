各國搶物資 醫療貿易大亂

新冠肺炎疫情持續蔓延，促使各國政府大搶口罩、呼吸器、手套、藥物等防疫物資，甚至實施出口限制措施，擾亂了全球規模將近6,000億美元的醫療貿易。

彭博資訊報導，德國副總理蕭茲曾說，各國對抗疫情的共同經驗，將使全球進入「團結新時代」，但對照各國政府的實際做法，疫情似乎未讓各國的關係更緊密。

德國柏林邦內政廳長蓋澤爾日前指控美國的行徑如同「海盜」，原因是柏林警方向美商3M採購20萬片N95口罩，美方卻在曼谷機場截走這批物資。

法國官員近日也說，原向中國大陸購買6,000萬片口罩，卻被身分不明的美國人高價買走。美國駐巴黎大使館則說，法方指控美國政府參與其中，毫無根據。

世界貿易組織（WTO）指出，各國政府為圍堵疫情擴散而採取保護措施，這點不難理解，但部分措施可能無意中會影響關鍵醫療物資的跨境流動。WTO的數據顯示，去年全球關鍵醫療物資的價值約達5,970億美元。

瑞士聖加倫大學國際貿易與經濟學教授伊文內說，隨著歐洲、美國陸續成為疫情重災區，今年來已有69個國家實施出口限制措施，共計下達91項限制措施，且多數措施在3月生效。