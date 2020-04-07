Fed救市 每秒砸100萬美元

全球央行已放寬對銀行約5,000億美元的資本控管，以協助其減輕新冠肺炎疫情的衝擊。美國聯準會（Fed）在過去兩周更以每秒逾100萬美元的速度買進資產，資產負債表可能在今年底前升破9兆美元。

過去幾周全球央行放寬資本規定，目的是使信用能持續流入企業和家庭，並減輕因新冠疫情實施大規模隔離所造成的經濟動盪。這些釋出的資金可使銀行在全球增加5兆美元的放貸能力。

根據金融時報計算，從華府到香港等各國央行及金融主管機構放寬對銀行4,920億美元的資本控管，主要是透過降低超額資本緩衝的規定，而這些規定原本的目的，是為在2008年金融危機後強化銀行的資產負債表。

這些舉措凸顯各國決策者希望銀行扮演比2008年更具建設性的角色，當時外界普遍認為銀行是許多問題的根源。透過允許銀行以更低資本水準營運，金融主管機構正在增強銀行的火力，以吸收與日俱增的貸款需求、持續攀升的客戶違約，以及日漸惡化的信用品質。

除了放寬資本規定外，各國央行也已透過挹注大量超低利貸款至銀行體系，並且藉由降低規定的準備金或流動性資產以支持銀行。

目前提供最多資本鬆綁的央行是歐洲央行（ECB），上個月對其監管的117家歐元區銀行總共放寬了1,200億歐元的資本規定，允許銀行消耗更多緩衝資本，但也要求這些銀行暫停支付配息，以保有另外300億歐元的資本。