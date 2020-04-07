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星國刺激經濟 提高薪資補貼

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

新加坡政府為減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，公布規模51億星元（36億美元）的第三輪經濟刺激計畫。若再加上前兩輪刺激方案，星國推出的刺激措施總額已逼近600億星元，相當於國內生產毛額（GDP）的12%。

彭博資訊報導，星國副總理兼財政部長王瑞杰6日公布的第三輪刺激措施，內容包括對每位成年人發放的現金加碼300星元，總額增至600星元；對本國籍勞工的薪資補貼提高至月薪的75%，上限為4,600星元；免徵4月的外勞稅。

星國政府宣布新一輪刺激方案之際，正值星國預定在7日實施更嚴格的社交距離措施，包括關閉學校、暫停非必要企業服務。王瑞杰說：「這項『同舟共濟預算案』的主要目標，是在強化抗疫措施期間，進一步保障國民的工作與生命。」

星國政府為支應本輪刺激計畫，將再動用40億星元準備金，並使本年度的預算赤字，擴大至GDP的8.9%。

高度倚賴貿易的星國，已感受到疫情衝擊，預估今年經濟產值將萎縮1%至4%。經濟數據已顯現疫情帶來的影響：2月零售銷售為去年6月以來最大降幅，且3月製造業採購經理人指數（PMI）降至11年來低點。

新加坡金融管理局（MAS，央行）上周已採取空前行動，放寬貨幣政策，並表示在支持經濟方面，財政政策應扮演「主要角色」。

墨西哥總統羅培茲5日也推出經濟振興計畫，表示將動用預算穩定基金，以及公共信託的現金，減緩疫情對貧窮族群的衝擊，並創造就業機會。

疫情 新加坡

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