下個受害者 新興國GDP蒙塵

在亞洲、歐洲及北美的已開發經濟體接連遭受新冠肺炎疫情重創後，新興經濟體可能成為下一位受害者，新興經濟體今年國內生產毛額（GDP）預估平均將下滑1.5%，為70年來首見。

最新數據顯示，印度3月Markit服務業採購經理人指數（PMI）降至49.3，低於象徵景氣榮枯線的50，為服務業景氣五個月來首度萎縮，顯示政府為了防堵肺炎疫情而實施的封鎖措施，正把經濟拖入衰退。

華爾街日報報導，凱投宏觀的數據顯示，今年新興經濟體GDP平均將下滑1.5%，將是1951年開始有可靠紀錄以來首度下滑。美國銀行（BofA）預估，中美洲墨西哥的經濟今年將萎縮多達8%，降幅將是大蕭條以來最大。

即使部分開發中國家設法避免新冠肺炎感染率升高，但工業化國家採取的封鎖措施以及預期中的經濟衰退，將嚴重衝擊這些國家的經濟，包括傷害泰國的假日海灘旅遊、孟加拉的服裝產業，及墨西哥的汽車零件和酪梨產業的需求。墨國有三分之一的經濟依賴對美出口。

若這些預測準確，新興市場遭受的總損失，可能比2008年全球金融危機、1990年代亞洲金融風暴，以及1980年代中南美洲的債務危機更加嚴重。在那幾場危機中，中國與印度等經濟體仍持續強勁成長。

較貧窮國家用以減緩經濟衝擊的工具遠少於富裕國家，因為這些經濟體多元化程度較低，且比較依賴石油這類波動性高的商品、海外勞工的匯款，以及觀光等服務業。

新興國家可用於減輕企業負擔的資金較少，社會安全網也較弱。例如，巴西和墨西哥並未為遭資遣的員工提供失業保險。

與許多工業化國家不同的是，新興國家的央行印鈔，將引發昔日通貨膨脹將捲土重來的憂慮。