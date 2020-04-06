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疫情當前另一個擔憂：結帳時觸碰付款螢幕

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
主要支付業者過去幾年幾乎取消所有刷卡簽名。路透
主要支付業者過去幾年幾乎取消所有刷卡簽名。路透

新冠肺炎疫情蔓延之際，消費者擔憂在商店刷卡結帳時，在支付螢幕上簽名會感染病毒，但多數支付業者表示，消費者不需操心，因為他們不必簽名。

華爾街日報報導，Visa、萬事達卡（Mastercard）、美國運通和發現金融服務公司（Discover Financial Services）等主要支付業者，過去幾年幾乎全面取消刷卡消費需簽名的要求，不論金額大小。

若店家要求消費者刷卡仍需簽名，主要有兩個原因：部分店家確實想要簽名，視其為一種強化安全的措施；許多店家則尚未升級付款終端機。

萬事達卡日前致函給協助處理付款的銀行業者，要求他們提醒店家，萬事達卡不再需要簽名。該公司在信中指出，隨著疫情持續升溫，公衛官員已提出勸告，需全力減少與他人有肢體接觸，並避免觸碰可能有病毒的螢幕。

支付業者和店家過去嚴格要求人們用信用卡消費時要簽名，但簽名隨著時間推移，變得愈來愈不重要。支付業者表示，不再需要刷卡簽名的原因，是卡片防盜的科技已有所改善，特別是過去幾年晶片卡基本上已取代舊式磁條信用卡。

不過，也有支付業者要刷卡簽名的特例。例如，Visa說，如果店家不接受晶片卡，該公司就需要消費者刷卡簽名。

疫情 信用 新冠肺炎

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