美企保留現金 停買庫藏股

新冠肺炎疫情從3月起在美國擴散以來，希爾頓、雪佛龍、摩根大通、AT&T等大企業都中止庫藏股購買計畫，以保留更多現金應不時之需，且國會剛通過的刺激經濟計畫也限制企業買回股票。這不僅將使美股少了一大支柱，也將使股價更加動盪。

華爾街日報報導，標普500指數的成分企業中，已有43家中止買回庫藏股，包括銀行、航空、飯店及能源類企業，不過，蘋果等大型科技公司預料將維持買回自家股票的計畫。

第1季美國企業買回庫藏股總額約1,200億~1,400億美元；但分析師指出，由於企業正勒緊褲腰帶，今年內買回額將愈來愈少。

國會新通過的2兆美元刺激經濟計畫中，也訂出一項限制，即任何獲得紓困的企業，不得將取得的資金用來買回庫藏股，並限制企業發放股利；一些議員主張，紓困資金應該用於增雇員工、科技投資或鞏固財務。

標普道瓊指數公司分析師雪佛布拉特指出，買回庫藏股的公司「已瀕臨絕種」；「當情況惡劣時，企業不會做非必要的支出」。

雷諾策略研究公司市場策略長雷諾指出，少了庫藏股買回計畫，股市將沒有持續的需求；不但壓抑股價，也使震盪幅度擴大。3月標普500指數平均每日震幅達5.2%，創新高；4月以來動盪更劇，預料未來半年都將如此。

洛厄爾麻州大學經濟學榮譽教授拉松尼克表示，企業普遍揚棄庫藏股買回及加發股利等做法，其實對公司有利，「凡是能夠將盈餘保留並再投資，願意製造更佳產品的企業，通常都有較佳的表現」。