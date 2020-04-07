全球車廠 恐損失千億美元

歐美各大車廠為保護員工且因應需求下滑，上個月起已陸續關閉廠房。分析師表示，若這些工廠持續關閉到4月底，營收損失預料將超過1,000億美元。

研究集團AutoAnalysis負責人亨利表示，若各大車廠一如預期持續關廠至4月底，歐洲車廠損失的銷售預計將達到260萬輛車，相當於660億歐元（約711億美元），北美車廠的損失則將達200萬輛車，價值約520億美元。

他並表示，歐洲車廠未來每多關廠一周，就會增加80億歐元的生產損失，北美車廠的損失則將提高75億美元。

BMW銷售主管諾塔6日表示，新冠肺炎疫情導致全球展示間關閉和生產線閒置，第1季銷售下滑約21%，至47.71萬輛車，且所有主要市場的跌幅都達雙位數。中國大陸市場萎縮最嚴重，降幅達30.9%，但也正浮現初步的復甦跡象。

之前曾預測最快3月底或4月就能重新復工的車廠，許多都已改口，日產、福特和通用等數家車廠甚至表示，將「無限期停工」。

為度過這場危機，各大車廠都已向政府申請薪資補助方案，並增加數百億美元的債務。

通用和福特已分別從其信用額度提取160億和154億美元；戴姆勒2日表示，已在現有的110億歐元信用額度上，再增加120億歐元。

日產上周將其英國桑德蘭廠所有6,000名員工，加入政府的強制休假方案，英國政府將支付他們80%薪資。

雖然現在仍無法得知整體汽車業的財務損失，但福斯汽車執行長戴斯日前表示，歐洲廠皆已停工，但每周仍須支出20億歐元固定成本。

據目前各國公布數據統計，3月西歐汽車銷售萎縮約三分之二，美國則急降至十年來最低。

在消費者面臨為期數周的封城、經銷商被迫拉下鐵門之際，歐洲和美國市場4月銷售表現預料只會更慘。

雖然汽車銷售可能會在歐美政府解除封城限制後恢復，但經濟和就業狀況預料仍將抑制消費者需求。