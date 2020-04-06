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布蘭特原油期貨反彈了！傳G20擬開會拉美國上談判桌　　　

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
布蘭特原油期貨上周大漲40％。圖／擷自彭博
布蘭特原油期貨上周大漲40％。圖／擷自彭博

布蘭特原油期貨今天午後收復失地，彭博引述知情官員報導，除OPEC+暫定周四開會外，也爭取在周五舉行G20能源部長會議，目的是讓美國也上談判桌。投資人寄望原油價格戰就算休兵，雖無助拉抬需求。但有助遏止生產過剩。

布蘭特原油期貨小漲10美分至每桶34.21美元，早盤一度跌每桶4.08美元，跌幅多達12%。西德州中級原油（WTI）跌0.5%至28.19美元/桶，早些時候一度下跌約11%。

彭博引述兩位知情人士報導，石油外交官正努力撮合G-20能源部長周五舉行會議，這是為了讓美國也能參與其中。

隨著新冠病毒大流行的經濟影響造成全球需求減少約三分之一，原油價格今年已經下跌了50%。價格暴跌如此劇烈，以至於威脅到仰賴石油國家穩定、美國頁岩油生產商的存亡，並給央行帶來了額外挑戰。

就連代表石油消費國的國際能源總署（IEA）也在呼籲採取行動。石油官員明白如果達不成循序減少供應的協議，隨著貯存設施暴滿，市場會迫使生產商削減產量。

「我們看到石油市場存在嚴重的供應過剩，」IEA負責人Fatih Birol於周日接受採訪時說。 「有必要讓G-20在其當前輪值主席國沙烏地的帶領下坐上駕駛座。」

油價 G20

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