CEO庫克：蘋果已供應逾2,000萬片口罩 並撥交醫用面罩
蘋果（Apple）執行長庫克表示，蘋果設計出供醫護人員使用的防護面罩並已透過全球供應鏈的管道供應逾2,000萬片口罩。
庫克周日在推特上宣布，蘋果的設計、工程、包裝和營運部位正與供應商合作，將生產並供應這款防護面罩。
庫克表示，第一批面罩已運交加州聖塔克拉拉一家醫院，這款防護面罩是可調整的，組裝不到兩分鐘。他表示，蘋果打算本周撥交100萬具，往後每周也能供應100萬具。他也表示，蘋果計劃不久能供應美國以外地區。
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