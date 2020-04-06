台積電上周五ADR隨美股跌2.2% 清明連假期間仍漲

許多股市分析師似乎仍決心抗拒四項重大的不確定因素。然而，等到這些不確定因素更充分地反映在企業獲利預期與資產價格上時，所引發的市場驟變及脫序，可能使當前已備受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，雪上加霜。

2020-04-06 01:21