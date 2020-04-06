台積電上周五ADR隨美股跌2.2% 清明連假期間仍漲
台積電上周五ADR收盤跌下跌2.2%，隨美股和費城半導體指數下趺。
台積電ADR跌1.07美元收47.06美元，但在台股逢連續假期休市兩天期間漲了1.2%。
費城半導體周五指數跌2.1%。
道瓊工業指數上周五（3日）下跌360點，收在21,052點，跌幅1.7%；標普500和那斯達克綜合指數跌幅均為1.5%。一周下來，道瓊跌2.7%，標普和那斯達克各跌2.1%和1.7%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 54.22 0.00 57.20 -5.20
中華電 CHT 107.60 -0.31 107.00 0.56
台積電 TSM 285.12 -2.22 271.50 5.02
聯電 UMC 12.90 -3.18 13.80 -6.49
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言