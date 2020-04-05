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89歲F1前掌門人艾利史東又再當爸 兒子7月出世長女已65歲

香港01 / 記者李福源／報導
一級方程式（F1）前行政總裁艾利史東（Bernie Ecclestone）今年10月年屆90歲，同時將第四度再為人父，因為其44歲的第三任妻子弗洛西（Fabiana Flosi）正在待產，預計7月替他誕下首名兒子。圖擷自onet sport
一級方程式（F1）前行政總裁艾利史東（Bernie Ecclestone）今年10月年屆90歲，同時將第四度再為人父，因為其44歲的第三任妻子弗洛西（Fabiana Flosi）正在待產，預計7月替他誕下首名兒子。圖擷自onet sport

掌權超過40年的一級方程式（F1）前行政總裁艾利史東（Bernie Ecclestone）今年10月年屆90歲，同時將第四度再為人父，因為其44歲的第三任妻子弗洛西（Fabiana Flosi）正在待產，預計7月替他誕下首名兒子。

老來得子，艾利史東向瑞士媒體《Blick》表示非常高興，「是的，他將於今夏出生，希望他很快就學會玩雙陸棋（Backgammon）」，弗洛西說：「跟所有父母一樣，我們的願望只有一個，就是孩子生來健康，而且最好永遠都不要涉足F1」。

艾利史東與第三任妻子弗洛西相當恩愛。圖／Instagram
艾利史東與第三任妻子弗洛西相當恩愛。圖／Instagram

弗洛西婚前是巴西F1的市場總監，透過工作關係認識艾利史東，二人於2012年在瑞士完婚。艾利史東之前有過兩段婚姻，1952年，也就是他21歲之齡與第一任妻子班福德（Ivy Bamford）結婚，育有一名女兒黛博拉（Deborah），她現在已​​經65歲了。

其後，艾利史東與新加坡出生的模特兒Tuana Tan交往了17年，但沒有結婚。1982年艾利史東在意大利蒙扎賽道的維修區邂逅克羅地亞模特兒拉狄克（Slavica Radić），兩年後她成為了艾利史東的第二任妻子，誕下兩名女兒塔瑪拉（Tamara）和佩特拉（Petra），二人現年分別35歲及31歲，在時尚圈有一定名氣。在結婚23年後，拉狄克提出離婚，並獲約7.4億英鎊的巨額「分手費」。

艾利史東造就了冼拿（Ayrton Senna）、舒麥加（Michael Schumacher）和咸美頓（Lewis Hamilton）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續， F1全新一季賽事亦受影響，開幕戰一拖再拖。艾利史東早前受訪時表示，若他依然在任，將毫不猶豫放棄今年賽季，「如果在我任內遇上疫情，我將不會展開重啟賽事的討論，如今必須作出對所有人員負責任的決定，以健康為前題，仍然堅持賽季將是愚蠢的決定。」

艾利史東出生於英國的薩福克郡，最初是一名賽車手，後擔任F1行政總裁逾40年，期間將F1從一個只限於賽車愛好者的運動，發展到一個擁有巨大財富和大量觀眾群的全球性商業，造就了冼拿（Ayrton Senna）、舒麥加（Michael Schumacher）、維泰爾（Sebastian Vettel）、咸美頓（Lewis Hamilton）等多位著名車手。

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文章授權轉載自《香港01》

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