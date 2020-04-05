影／新冠疫情下的清明節... 驚見紙紮口罩、呼吸器
全球新冠肺炎蔓延，今年清明節，香港有紙紮師父也跟著收到特殊要求，製作紙紮口罩、呼吸器等，燒給因疫情往生的親人，讓他們能夠呼吸順暢地去投胎。
香港紙紮師父夏中建表示，他執業39年來首次收到製作紙紮呼吸器的要求，當年2003年SARS疫情爆發時，都沒碰過這種獨特要求。
但面對顧客要求，夏師父還是使命必達。他利用竹籤和白紙，做出呼吸器的基本架構，再貼上從網路上列印下來，呼吸器上的各種開關、監視畫面圖片，並利用錫箔紙做出管線，保鮮膜和竹籤做出氧氣面罩。
一台紙紮呼吸器大概需耗時一小時才能完成，要價800港幣（約3160新台幣）。
夏師父表示，「只要親屬覺得他們的家人，後世可因為呼吸器而減輕呼吸困難，那我的辛苦就都值得了。這也能給親屬提供一些精神和心理上的慰藉。」
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