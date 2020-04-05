快訊

防疫再升級！乘客不戴口罩搭計程車 陳時中：司機可拒載

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖！紐約佛心房東心疼房客 18棟公寓租金全免了

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國紐約市布魯克林區房東薩勒諾（Mario Salerno）表示，免收4月房租。圖／截自YouTube
美國紐約市布魯克林區房東薩勒諾（Mario Salerno）表示，免收4月房租。圖／截自YouTube

新冠肺炎疫情持續蔓延之際，美國紐約市布魯克林區一名擁有18棟公寓式大樓的房東房客宣布，因應大流行衝擊，免收4月的房租。

現年59歲的佛心房東薩勒諾（Mario Salerno）接受採訪時說，「我告訴他們（房客）放輕鬆，不要驚慌，問題都會迎刃而解」。

薩勒諾擁有18棟公寓式大樓，裡面80套出租公寓至少住著200多名房客。他表示，30%的租客已得到租金豁免。

薩勒諾向房客溫情喊話，「只要確保你能溫飽。照顧好家人。注意別讓自己的寵物挨餓」。薩勒諾說，「我真的很擔心大家的健康」。

紐約時報報導，薩勒諾說，不在乎4月失去的租金收入，也還未計算總共免除多少房租，但粗估至少數十萬美元。

薩勒諾說，他一心只想減輕房客負擔，對於仍在工作的房客也一視同仁。他提到，好幾位房客3月發訊息給他，表示自己付不出房租，甚至有三位愛爾蘭來的租客已收好行李，打包回老家。

3月剛失業的28歲房客金迪爾（Paul Gentile）說，看到免收4月租金的公告後，雖然感到訝異，但不震驚。金迪爾已住在該棟公寓近4年，認為薩勒諾一直都是模範好房東，像是天花板漏水等緊急狀況，都會馬上處理好。

金迪爾表示，「通常你不會看到這種情況，尤其是紐約市房東與房客之間的關係。他（薩勒諾）真的很棒」。

隨著紐約在3月中旬封鎖後不久，金迪爾很快就被公司解雇。他是在私人事務所上班的律師，所有法庭從3月18日起全面休庭。

金迪爾說，公司告訴他，希望在經濟復甦時再重新雇用他。然而，由於沒有工作、租金即將到期，3月底只能靠積蓄付帳單，包括和未婚妻為11月婚禮做準備的開銷。

房客 紐約時報 房東

延伸閱讀

美法總統通話 很快召集安理會常任理事國共商打擊疫情

共體時艱！馬來西亞元首伉儷自行停薪6個月減輕負擔

協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

因應新冠肺炎 白宮：G7大衛營峰會改採視訊進行

相關新聞

暖！紐約佛心房東心疼房客 18棟公寓租金全免了

新冠肺炎疫情持續蔓延之際，美國紐約市布魯克林區一名擁有18棟公寓式大樓的房東向房客宣布，因應大流行衝擊，免收4月的房租。

吉利德捐出150萬劑抗新冠病毒實驗藥物 可治療14萬患者

美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences）表示，將捐出150萬劑的抗新冠病毒實驗藥物瑞德西韋（remdes...

預言戰疫／金本位復活 黃金翻身

彭博資訊報導，主張以黃金為貨幣基礎（金本位）和投資黃金的金甲蟲（gold bugs）在金融市場一直被視為邊緣人，主流投資人把他們當成世界末日的陰謀論者，他們發出末日般的警告：金融資產即將崩盤、紙幣普遍貶值、破壞公民自由的全球大災難來了。他們的預言在2020年竟然成真。

首家 美小型銀行倒閉

新冠肺炎疫情肆虐之際，美國傳來第一家區域小型銀行倒閉。身為監管機構的美國聯邦存款保險公司（FDIC）周五（3日）宣布，總部位於西維吉尼亞州Barboursville的First State銀行即日關閉，由MVB銀行買下。First State的四家分行4日起轉為MVB分行，照常營業，客戶權利義務不受影響。

股神大賣兩檔航空股

「股神」巴菲特的波克夏公司3日表示，4月1-2日出售了達美與西南兩家航空公司的部分持股，更加凸顯新冠肺炎疫情已經讓航空業陷入史無前例的危機。

義國印度信評 逼近垃圾級

新冠肺炎疫情癱瘓世界各國經濟活動，加上油市崩跌打擊，已拖累多國主權信用評等向下沉淪，有些國家的投資級信評岌岌不保，有些原先已落入「垃圾」等級的國家則陷得更深。

歐美爭相推抗疫兵器 跟進亞洲用App追蹤接觸史

隨著西方國家思考如何在幾個月後安然解除封鎖邊境等禁令，歐美專家正積極打造能「近距離接觸偵測」的應用程式（App）。

逃過一劫？WSJ：聯準會不大可能下令銀行業停發股利

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，聯準會（Fed）可能不會下令美國銀行業停發股利，儘管新冠肺炎疫情可能導致壞帳大增，...

新冠病毒疫情肆虐之際 美國傳來首家小型銀行倒閉

新冠病毒疫情肆虐之際，美國傳來第一家區域小型銀行倒閉。身為監管機構的美國聯邦存款保險公司（FDIC）周五（3日）宣布，總...

美國人囤糧居家避疫 這些產品買氣強強滾

隨著新冠肺炎疫情迅速蔓延促使美國民眾囤糧準備居家避疫，全美各大賣場的冷凍櫃成為此刻最搶手、也最難買到的商品之一。

又有變數？ 路透：OPEC+緊急會議可能延兩、三天

路透報導，石油輪出國組織及夥伴國（OPEC+）原本準備周一（6日）召開視訊會議，討論日產量削減多達千萬桶事宜，但兩位OP...

疫情重創，石油業者可能付錢要客戶「把油帶走」！為什麼油價暴跌還不減產？

疫情讓全球對原油的需求低迷，週一（30日）上午油價急劇下跌，紐約油價一度跌破每桶20美元關卡，高盛分析師表示，這可能會永遠改變能源市場。

熱門新聞

美國人囤糧居家避疫 這些產品買氣強強滾

新冠肺炎有藥了？澳洲發現「這東西」2天殺光病毒

又有變數？ 路透：OPEC+緊急會議可能延兩、三天

巴菲特減持兩大航空股 新冠疫情讓航空業陷空前危機

質疑譚德塞助中國瞞疫情 美國國會籲下台呼聲起

科幻小說情節？義大利討論解封城：抗體決定誰能復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。