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吉利德捐出150萬劑抗新冠病毒實驗藥物 可治療14萬患者
美國生物製藥公司吉利德（Gilead Sciences）表示，將捐出150萬劑的抗新冠病毒實驗藥物瑞德西韋（remdesivir），可用於治療14萬名病患。
吉利德董事長兼執行長歐戴（ Daniel O'Day）發表公開信表示，瑞德西韋將用於「恩慈使用」（compassionate use，亦即基於人道考量試驗新藥）、「擴大使用」（expanded access）計畫和臨床試驗，以及治療症狀嚴重的患者。
吉利德也將增加瑞德西韋的供應量，預定今年10月提高到逾50萬個治療療程，並在年底達到逾100萬個。歐戴說，生產時間已從一年加速到六個月。
歐戴在信上說，瑞德西韋上周已從「恩慈使用」轉為「擴大使用」計畫，將加速供重症患者緊急使用。迄今已有超過1700名患者透過這些計畫使用瑞德西韋。
世界衛生組織（WHO）一個小組今年1月表示，瑞德西韋是治療新冠肺炎最被看好的實驗藥物。
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