歐美爭相推抗疫兵器 跟進亞洲用App追蹤接觸史

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
圖為新加坡政府發布的追蹤接觸史App「 TraceTogether」。 路透
圖為新加坡政府發布的追蹤接觸史App「 TraceTogether」。 路透

隨著西方國家思考如何在幾個月後安然解除封鎖邊境等禁令，歐美專家正積極打造能「近距離接觸偵測」的應用程式（App）。

金融時報（FT）報導，英國和美國正開發數款能追蹤近距離接觸的App，即透過距離或位置辨識近期曾接觸確診病例的用戶，藉此敦促他們先行採取自我隔離等防疫措施。

英國國家醫療保健服務（NHS）已和美國軟體公司VMware的子公司Pivotal展開合作，計劃在封城邁入尾聲時，推出一款基於藍牙的App，一旦檢測呈陽性反應，患者會收到一組條碼，輸入App後能警告其他用戶。

這項計畫由NHS創新部門NHSX主導，據悉盼望全英國至少50%人口註冊。但像接觸距離及時間等部分細節仍在構思，NHSX目前考慮的選項包括在兩公尺距離內，與對方接觸15分鐘的狀況。

美國數個團體也在近幾周公開類似App，包括史丹福大學技術專家支援的Covid Watch、西雅圖的CoEpi和NextTrace，目前皆處於開發和測試階段。但隨著創新者湧入這塊利基市場，各式各樣的App可能互相重疊。Covid Watch共同創辦人芬維克（Rhys Fenwick）表示，美國各界已開始開發共同技術標準，「我們正透過制定相避免各自為營的問題，並連結同一個數據庫。」

牛津大學醫療研究員和生物倫理學者本周發表的研究發現，若有足夠用戶使用，數位追蹤接觸科技有望成功「控制疫情」，特別是當社群正準備放寬社會疏離規則並抵禦第二波疫情感染。

儘管如此，這項數位防疫利器仍面臨多重阻礙。最嚴峻的挑戰之一是App的用戶數要夠多。牛津研究員指出，至少需要60%的目標人口使用才有效；同時須按現行法規保護用戶隱私並獲得公眾支持，像中國大陸和南韓等政府透過緊急醫療擴大監管引發疑慮。

新冠肺炎 COVID-19

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