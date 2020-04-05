義國印度信評 逼近垃圾級

新冠肺炎疫情癱瘓世界各國經濟活動，加上油市崩跌打擊，已拖累多國主權信用評等向下沉淪，有些國家的投資級信評岌岌不保，有些原先已落入「垃圾」等級的國家則陷得更深。

信評機構惠譽（Fitch）3日把南非主權債信評等降到「BB」，比最低投資級評等低兩級、淪落到「垃圾」領域，與標普全球評級（S&P）給的評等同級，且展望仍為負向，亦即可能進一步調降 。

穆迪（Moody's）一周前已把南非打落「垃圾」級。

惠譽指出，南非政府未能抑升公共債務，新冠疫情又勢必重創公共財政和經濟成長，因此調降信評理由充足。

惠譽預估，今年南非國內生產毛額（GDP）可能萎縮3.8%，今年度預算赤字可能增至GDP的11.5%，遠高於政府2月估計的6.8%。

隨著新冠疫情蔓延全球，把世界各國經濟推入衰退深淵，而強化社會安全網、紓困企業又加重財政負擔，使義大利、印度等國政府債台愈築愈高，也使這些目前在投資級主權信評中墊底的國家有掉到「垃圾」級之虞。

標普上周基於油市崩盤而大舉調降產油國信評，使哥倫比亞債信如今距離「垃圾」只差一級，墨西哥則差兩級。

另外，根據標普的模型，信用違約交換（CDS）合約價格預示，墨西哥、印度、印尼和哥倫比亞的信評都可能墮落到「垃圾」領域。

同一模型也顯示，義大利信評若再掉一級、沙烏地阿拉伯若掉兩級，也可能揮別投資級地位。

若一國信評從投資級打落垃圾級，變成所謂的「墮落天使」，一連串問題將接踵而至，包括公債自動被踢出投資級債券指數，不再是保守型基金買、賣的標的；在央行融資操作中當作擔保品的債券，價值也會下降。

至於信評已是「垃圾」級的阿根廷、厄瓜多和尚比亞，3日遭穆迪降得更低，分別降到「Ca」、「Caa3」和「Ca」，反映新冠危機推升債務違約風險。