「股神」巴菲特的波克夏公司3日表示，4月1-2日出售了達美與西南兩家航空公司的部分持股，更加凸顯新冠肺炎疫情已經讓航空業陷入史無前例的危機。

據監管單位登記資料，波克夏脫手近1,300萬股達美航空股票，占總持股的18%，得款約3.14億美元，也出脫西南航空股票約230萬股，約占所有持股的4%，約7,400萬美元入袋。

波克夏並未透露售股原因，但指出如今在這兩家航空公司的持股均不到10%。據路孚特（Refinitiv）數據，波克夏先前擁有達美航空約11.1%股權，在西南航空的持股比為10.4%。波克夏是美國四大航空公司（達美、西南、美國航空和聯合）的最大股東之一。

達美航空。 美聯社、路透

巴隆（Barron's）報導，波克夏2月27日時才以4,530億美元買進達美976,507股，平均每股46.4美元。達美3日收在22.48美元；西南收在每股30.54美元。

巴菲特曾經說過，其中三家航空公司的股票是由他本人監管，第四家則是由波克夏的資產組合經理人康姆斯或魏許勒負責。

在波克夏公布這兩項售股交易前，美航、達美、聯合和捷藍（JetBlue）同日正好也向美國財政部提出申請薪資補助，助其維持人員聘用。不過，這些業者也表示，政府的補助將並不足以協助其度過這場空前危機。達美航空表示，該公司現在每日消耗6,000萬美元現金，預計在不刪減其他支出的情況下，政府補助將僅能供其支撐到6月。

全美目前平日航空客運量僅15萬多人次，之前「正常」的水準為220萬人起跳。