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首家 美小型銀行倒閉

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

新冠肺炎疫情肆虐之際，美國傳來第一家區域小型銀行倒閉。身為監管機構的美國聯邦存款保險公司（FDIC）周五（3日）宣布，總部位於西維吉尼亞州Barboursville的First State銀行即日關閉，由MVB銀行買下。First State的四家分行4日起轉為MVB分行，照常營業，客戶權利義務不受影響。

FDIC強調，First State倒閉與最近因疫情引發的經濟動盪無關，是該行本身的長期問題。FDIC說，自2015年起，First State財務就開始有狀況，資本與資產品質長期有問題。

FDIC說，First State銀行的資產1億5,240萬美元，存款1億3,950萬美元，資本在去年第4季之後低於州級與聯邦級法規規定的水準之下。

MVB則同意收購First State價值1億4,720萬美元的資產，其餘500萬美元的資產FDIC將做為日後的分配移轉之用。MVB公告說，收購的價值較淨值折價約2,820萬美元。

但不可否認的是，疫情確實讓銀行面臨極大挑戰，美國銀行（BofA）執行長3日接受CNBC訪問時透露，該行6,600萬名客戶中，約50萬客戶的貸款延期繳交，主要就是受新冠肺炎影響。

【編譯陳律安／綜合外電】華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，聯準會（Fed）可能不會下令美國銀行業停發股利，儘管新冠肺炎疫情可能導致壞帳大增，進而損及這些債權銀行。

新冠肺炎 疫情 聯準會

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