逃過一劫？WSJ：聯準會不大可能下令銀行業停發股利

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，聯準會（Fed）可能不會下令美國銀行業停發股利，儘管新冠肺炎疫情可能導致壞帳大增，進而損及這些債權銀行。

美國部分卸任官員認為，聯準會應下令大型銀行停發股利、保留資金，以因應可能比2008年金融海嘯更慘的疫情所引發的衝擊，例如失業人數飆升、企業關門。

例如聯準會前主席葉倫說：「如果情況好轉，銀行業之後也能配發股利。如果情況未好轉，他們（銀行業）必須有資金緩衝，來滿足經濟的信貸需求」

歐洲央行（ECB）與英國央行已施壓銀行，停止動用自有資金配發股利，令外界質疑聯準會是否也會跟進。然而，聯準會至少在短期內不大可能跟進。知情人士透露，這是因為聯準會了解歐美銀行配置資金的方式不同，並計劃對銀行的財務狀況進行更審慎的評估。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特說，她較支持等到6月的下一輪壓力測試結束後，再決定是否限制配發股利，「我們的壓力測試可評估出資金應流向何方」。

Janney Montgomery Scott公司研究主管馬里納克說，下令銀行停發股利形同重擊銀行，而目前政府正需要銀行在不景氣之際持續放款，「這像是在告訴銀行他們做錯事，但事實上銀行透過累積資本、賺進良好的獲利，做了許多正確的事」。「但如果後來發現銀行的獲利與資本不如想像強健，那又是另一回事了。」

馬里納克預估，美國大型與中型銀行2020年將配發約540億美元股利，或每季配發135億美元。

然而有些經濟學家認為，更審慎的計畫應是銀行須保留資金，以準備好因應疫情進一步升溫。經濟學家認為，美國失業率可能最快4月就會飆升至10%以上，比聯準會最近一次壓力測試設想的最壞情境還惡劣。