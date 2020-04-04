巴菲特減持兩大航空股 新冠疫情讓航空業陷空前危機

「股神」巴菲特的波克夏公司3日表示，本周已出售其持有的約18%達美航空股票，以及4%的西南航空持股，更加凸顯新冠肺炎疫情已經讓航空業陷入史無前例的危機。

據監管單位登記資料，波克夏共出售達美航空股票近1,300萬股，所得約為3.14億美元，並出售西南航空股票約230萬股，所得約7,400萬美元。

資料顯示，這兩項交易分別在4月1日和2日執行。據路孚特（Refinitiv）資料，波克夏先前持有達美航空約11.1%股權，並擁有西南航空10.4%股權。波克夏並未透露其出售原因。

波克夏公司是美國四大航空公司（達美、西南、美國航空和聯合航空）的最大股東之一，巴菲特曾說過，其中三家航空公司的股票是由他本人監管，第四家則是由他旗下的資產組合經理人Todd Combs或Ted Weschler負責。

在波克夏公布這兩項交易的同時，美國各大航空公司正向財政部申請薪資補助，以協助其維持人力。

新冠疫情已嚴重衝擊航空業，全球航空公司都在減少航班或停飛。