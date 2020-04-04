新冠病毒疫情肆虐之際 美國傳來首家小型銀行倒閉

新冠病毒疫情肆虐之際，美國傳來第一家區域小型銀行倒閉。身為監管機構的美國聯邦存款保險公司（FDIC）周五（3日）宣布，總部位於西維吉尼亞州Barboursville的First State銀行即日關閉，由MVB銀行買下。First State Bank的四家分行4日起轉為MVB分行，照常營業，客戶權利義務不受影響。

FDIC強調，First State銀行倒閉與最近因疫情引發的經濟動盪無關，是該行的長期問題。FDIC說，自2015年起，First State銀行就開始發生財務困難，資本與資產品質長期有問題。

FDIC說，First State銀行資產1億5,240萬美元，存款1億3,950萬美元，資本在第4季之後低於州級與聯邦級法規規定的水準之下。MVB同意收購First State1億4,720萬美元的資產，其餘500萬美元的資產FDIC將做為日後的分配移轉之用。MVB公告說，收購的價值較淨值折價約2,820萬美元。

First State銀行客戶仍可正常運用原帳戶資金，貸款也要照付。