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美國人囤糧居家避疫 這些產品買氣強強滾

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
紐約市民戴上口罩到大賣場Lowe's採購日用品。美聯社
紐約市民戴上口罩到大賣場Lowe's採購日用品。美聯社

隨著新冠肺炎疫情迅速蔓延促使美國民眾囤糧準備居家避疫，全美各大賣場的冷凍櫃成為此刻最搶手、也最難買到的商品之一。

今日美國報報導， 在Lowe's、家得寶（Home Depot）和百思買（Best Buy）等連鎖零售店，可用來冰存食物的冷凍櫃大多已售罄，要等數月之後才有貨。

沃爾瑪（Walmart）另指出，塑膠製的容器、真空包裝機和配件，買氣也全面暴增。

線上市集OfferUp共同創辦人兼執行長Nick Huzar說，最近家電、玩具和運動器材等產品的銷售激增50%至100%，多款冷凍櫃的銷售量更比去年同期增加一倍多，反映「民眾為了減少出門次數，而採購更多食物回家冰存」。

德州克魯特市居民Kendall Meza表示，她不像有些人囤購衛生紙捲，比較擔心食物不夠吃，因此早在1月眼看中國大陸疫情大爆發，就覺得有必要購買冷凍櫃來貯藏食物，但直到3月初疫情在美國迅速蔓延，才促使她付諸行動，到Lowe's買了一台冷凍櫃存放麵包、牛奶以及其他冷凍食品。

大約同一時間，紐約客Allyson Scrivani也趕到家得寶、Lowe's買冷凍櫃，但都晚了一步，最後在百思買訂購了一台，但交貨日期一延再延，迄今尚未到貨。她說：「我希望儘可能避免出門到店裡購物，所以想買大量生鮮食品冷藏起來。」

由於買氣熱到爆，造成店裡人手不堪負荷，百思買最近宣布，暫停大型家電如電冰箱、冷凍櫃、洗衣機、烘乾機、電視的安裝、搬運及修理服務。這些大型商品目前都提供免費送貨到府。

百思買執行長Corie Barry說：「我們見到全國各地湧現對若干產品的需求，包括在家工作或學習所需的產品，以及讓民眾能冷藏或冰凍食物的產品。在設法滿足這些必需品需求的同時，我們也做了一些調整。」

Lowe's執行長Marvin Ellison表示，顧客大肆囤購食品帶動冷凍櫃的需求大增，該公司正快馬加鞭補貨。

疫情 在家工作 衛生紙

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