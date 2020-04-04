疫情重創，石油業者可能付錢要客戶「把油帶走」！為什麼油價暴跌還不減產？

摘要 1.疫情讓全球對原油的需求低迷，週一（30日）上午油價急劇下跌，紐約油價一度跌破每桶20美元關卡，高盛分析師表示，這可能會永遠改變能源市場。

肺炎疫情大流行，受打擊尤其嚴重的是石油產業。《CNBC》報導指出，疫情讓全球對原油的需求低迷，週一（30日）上午油價急劇下跌，紐約油價一度跌破每桶20美元關卡，是18年以來的最低水平。

對此，高盛（Goldman Sachs）分析師表示，新冠肺炎大流行，可能成為改變能源市場遊戲規則的轉捩點。

疫情重創碳排放產業，石油需求未來恐受限

根據《CNBC》報導，高盛分析師在報告中指出，目前各國採取的社交疏離政策，正對全球92%的GDP（編按：指世界生產總值）造成打擊，但最終影響的規模層面仍是未知數。

高盛全球大宗商品研究主管柯里（Jeff Currie）表示，伴隨疫情而來的經濟衝擊，將對油價產生「極大的負面影響」，預計本週的每日石油需求量將減少2600萬桶。但關閉油井的成本實在太高，除非需求受到永久的嚴重衝擊，否則石油業者不會輕易減少供給，可能會導致石油業者要付錢請客戶把油帶走。

「能源與其他大宗商品最大的不同是，生產能源的基礎設施，像是石油的生產基礎設施包括管線、船舶、碼頭、倉儲設備、煉油廠等等，這些東西的閒置產能都相對較小。」高盛分析師如此告訴《CNBC》。

該公司還說，疫情將對能源產業及地緣政治，造成永久性的改變。另外，即使在經濟活動回到正軌之後，全球石油需求量仍將受到限制。

另外，根據《Yahoo 財經》，因為疫情重創汽車、航空及郵輪等產業，預期將使這些產業今年的碳排放量下滑。根據數據顯示，中國在停工高峰時期，碳排放量便大幅下滑了20%。這也將影響日後對相關產業大規模投資的前景。

因此高盛認為，這可能會改變整個產業的競合關係，大型石油公司將整合業內最好的資產，促成更精實和強勁的石油產業，當該行業走出低迷時，剩下的企業數量更少、質量更高，但也增加未來供應短缺的風險。

美國與OPEC是否能拯救油市

本月初，石油輸出國家組織（OPEC）在延長減產石油至3月31日以後一事上，未能達成共識，引發人們對4月1日後供應激增的狀況感到擔憂。

至於美國與OPEC是否能拯救油市？高盛認為，在全球減產方面需要有共識，才能平衡需求面的衝擊，但現在看來卻為時已晚。

(參考來源：CNBC、Yahoo Finance）

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