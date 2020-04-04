末日預言成真？主張以黃金為貨幣的金本位者終於翻身了

彭博資訊報導，主張以黃金為貨幣（金本位）和投資黃金的金甲蟲（gold bugs）在金融市場一直被視為邊緣人，主流投資人把他們當成世界末日的陰謀論者，他們發出末日般的警告：金融資產即將崩盤、紙鈔普遍貶值、破壞公民自由的全球大災難來了。

他們的預言在2020年竟然成真。

新冠病毒讓全球各經濟體突然靜止不動，黃金把美元和美國國庫券都比下去，成為今年表現最好的主要資產。在全球股市跌掉近16兆美元和油價暴跌之際，金價上漲了6%，證明黃金的避險地位。

瑞卡茲（Jim Rickards）出了幾本預言金融重置（financial reset）即將到來的書，他在新英格蘭接受訪問時表示：「我們早就警告會發生這種事。」他一向建議持有黃金。

他說：「我說了很多年，雖然我說對了，但一點也不開心。」

這場災難符合金甲蟲的許多預言，除了經濟和金融市場的浩劫外，社會互動也成為禁忌，有些地方的軍人不准民眾走出家門。

連紙上的黃金交易都鬆動，紐約商品交易所是全球最大黃金期貨交易市場，上月竟爆發擠兌潮，應驗了金甲蟲的另一個預言：在危機來臨時，實體黃金將缺貨。

未日生存者把黃金當成終極避險資產，這種硬資產不怕通貨膨脹。黃金擁有很深的流動市場可供買賣，幾世紀來一直保有價值，最重要的，鎖在金庫裡的實體黃金不怕任何交易對手不履行合約，連政府和央行都動不了。

稀有金屬投資公司Goldmoney創辦人兼執行長塞貝格（Roy Sebag）指出：「各國中央銀行已無法掌控最有影響力的政策工具，在此總體經濟的變革巨浪下，黃金將成為最卓越的貨幣。」

大宗商品投資家羅傑斯（Jim Rogers）表示：「在疫情結束前，黃金會大漲，當人們對貨幣和政府失去信心，就會去買黃金和白銀。」花旗銀行分析師看好黃金明年會漲到每盎司2000美元以上的歷史新高價。