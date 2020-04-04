美股道瓊再跌360點 周跌2.7％

紐約死於新冠病毒人數激增，投資人又面對另一份讓人沮喪的就業報告，美國股市3日下跌，結束了又一個動盪的一周。

道瓊工業平均指數在激烈震盪中下跌360.91點或1.69%收2萬1052.53點。史坦普500指數下跌38.25點或1.51%收2488.65點。那斯達克綜合指數下跌114.23點或1.53%收7373.08點。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)說，該州死亡人數在24小時內增加562人，至2900多人，是歷來最大增幅。他補充說，確診病例的曲線「繼續上升」，並指出該州現在有超過10萬名確診病例。

Nuveen首席投資策略師尼克(Brian Nick)表示：「這仍然感覺像疫情正在擴大而非消退。」「我們可以看到背後的光，但看不到前方。」

他說：「上行趨勢正在迅速消失，基本假設正在惡化。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國已確診案例超過26.1萬人，導致超過6600人死亡。全球已確認超過100萬個病例。

美國3月非農就業人數下降70.1萬人，是2009年以來最糟的數字，失業率躍升至4.4%。但是，該報告未能全面反映出新冠病毒爆發對經濟造成的持續打擊。

紐約人壽投資公司多元資產投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)說，「非農就業數據證實了我們所知道的：美國經濟在感受新冠病毒影響前表現良好，而且病毒的影響非常嚴重，」「隨著全國停擺加強對美國經濟的抑制，工作流失將繼續激增。」

美國運通、UnitedHealth和IBM均下跌超過3%，領跌道指。其中部分跌幅被沃爾瑪上漲0.7%所抵消，之前報導指稱沃爾瑪過去一個月銷售額成長20%。公用事業和金融類股領跌史指，分別下跌3.6%和2.3%。

然而，華爾街仍出現連續第3周下降。道指下跌2.7%，而史指下跌2.1%，那指下跌1.7%。

Newton Advisors常務理事紐頓(Mark Newton)表示：「儘管波動很大，但在過去7個交易日中，美股和歐股走勢一直在盤整。」「漲勢已趨鞏固，但不足以讓更多利空不去立即測試低點。」

道指和史指均較2月創下的歷史高位低26%以上，原因是對新冠病毒的擔憂加劇了華爾街的動盪交易。