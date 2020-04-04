路透調查：強勢美元依舊當道 至少短期內是如此

路透最新調查顯示，拜美元的避險地位所賜，加上新冠肺炎疫情重挫全球經濟前景，市場人士依然看好美元，認為美元近期仍將維持漲勢。

疫情延燒導致金融市場震盪，全球經濟也瀕臨衰退，引發市場瘋搶美元。美元融資成本驟升，3個月期換匯利差在上月升至2008年金融危機的水準。但聯準會（Fed）推出擴大美元流動性的換匯操作後，美元利差隨之縮小，令押注美元升值的投機者在最近一周縮手。

然而，聯準會祭出的貨幣寬鬆政策本應阻止美元升勢，但基於經濟前景黯淡，路透訪調的經濟學家、固定收益策略師及長期投資人認為，美元今年來的漲勢短期內仍將延續。

至於對美元價位的預測，受訪的63位分析師中，45%認為在接下來三個月，美元將維持當前水準，或在一個區間內波動，20位分析師預測美元會貶值，16位預期將升值。

市場湧向避險資產推升美元價格，DXY美元指數年初至今已漲逾4%，寫下2015年以來首季最大漲幅。

西班牙對外銀行（BBVA）外匯策略師賈西亞說：「隨著疫情正將全球經濟推向衰退邊緣，美元對那些與全球貿易相關性最高的貨幣將持續走強。」

法國興業銀行（Societe Generale）策略師朱克斯則表示，相較於那些過度仰賴石油出口、對經濟成長最敏感的貨幣--通常指新興市場貨幣，美元的漲勢將最為凌厲。市場瘋狂擁抱美元，大部分新興市場貨幣重挫，包括巴西里爾、南非蘭特和俄羅斯盧布貶值幅度皆高達約25%，並相繼觸及歷史新低。

但分析師預期，在接下來一年，美元對其他主要貨幣將走弱。今年為止貶值2%的歐元，預估到2021年差不多這個時後有望反彈至1.13美元，目前1歐元約可兌1.08美元，但就短期來看，歐元與英鎊和加幣本月可能成為表現最差的貨幣。